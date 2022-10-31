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Giriş Tarihi: 31.10.2022 13:37 Son Güncelleme: 31.10.2022 13:37

C İle Başlayan Şehir İsimleri - Dünyada Türkiye'de C Harfi İle Başlayan Şehirler ve İl İsimleri

C İle Başlayan Şehir İsimleri - Dünyada Türkiye’de C Harfi İle Başlayan Şehirler ve İl İsimleri

Bulmaca çözmeyi, farklı kelime oyunları oynamayı seviyor musunuz? Cevabınız evetse, birbirinden eğlenceli kelime oyunlarında sizi rakiplerinizin önüne geçirerek bir rehberle geldik. Bildiğiniz gibi kelime oyunları ya da bulmacalarda sıkça rastladığımız C ile başlayan şehir ismi bulmak bir hayli zor. İşte, C ile başlayan belli başlı şehir isimlerini yazımızda sizler için derledik.

Ülkemizde C ile başlayan bir şehir var mı diye araştırdığınızda karşınıza çıkan 81 ilin hiçbirinin bu harf ile başlamadığını göreceksiniz. Dolayısı ile odaklanmanız gereken c harfiyle şehir adı farklı ülkelere ait olacaktır. Genel olarak c harfi ile başlayan şehir isimleri için öncelikle Türkiye'yi baz aldık. Fakat Türkiye'de C ile başlayan herhangi bir şehir ismi olmadığı için dünya üzerinde de popüler olan şehirlere yer verdik.

C Harfi ile Başlayan Şehir İsimleri

Türkiye'de c harfi ile başlayan şehir ismi maalesef bulunmuyor. Bu sebeple bulmaca ya da kelime oyunlarında c harfiyle şehir adı soruluyorsa dünya şehirlerine göz atmanız gerekiyor. Ülke isimlerinde de c harfi sadece Cebelitarık, Cook Adaları, Cibuti, Cezayir ve Cayman Adaları olmak üzere 5 ülkede yer alır.

Genel olarak konumlandıkları ülkeleriyle birlikte listeleyeceğimiz bu şehirlerin bazıları birbirinden ayrı kıtalarda yer alıyor. Yüzölçümü ve nüfus bakımından da birbirlerinden farklılık gösteren c ile başlayan şehir adı listesi şu şekildedir:

  • Cagliari (İtalya)
  • Cachoerio De Itapemirim (Brezilya)
  • Cadez (İspanya)
  • Cairo (Mısır)
  • Carpiquet (Fransa)
  • Campbell River (Kanada)
  • Cancun (Meksika)
  • Chiclayo (Peru)
  • Caya Coco (Küba)
  • Canberra (Avustralya)
  • Capanda (Angola)
  • Casablanca (Fas)
  • Castlebar (İrlanda)
  • Ciudad Del Este (Peru)
  • Cali (Kolombiya)
  • Camiri (Bolivia)
  • Canaima (Venezuela)
  • Calabar (Nigeria)
  • Caia (Mozambique)
  • Cafunfo (Angola)
  • Cabin Creek (ABD)

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C İle Başlayan Şehir İsimleri - Dünyada Türkiye'de C Harfi İle Başlayan Şehirler ve İl İsimleri
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