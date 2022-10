C İle Başlayan Şehir İsimleri - Dünyada Türkiye’de C Harfi İle Başlayan Şehirler ve İl İsimleri

Ülkemizde C ile başlayan bir şehir var mı diye araştırdığınızda karşınıza çıkan 81 ilin hiçbirinin bu harf ile başlamadığını göreceksiniz. Dolayısı ile odaklanmanız gereken c harfiyle şehir adı farklı ülkelere ait olacaktır. Genel olarak c harfi ile başlayan şehir isimleri için öncelikle Türkiye'yi baz aldık. Fakat Türkiye'de C ile başlayan herhangi bir şehir ismi olmadığı için dünya üzerinde de popüler olan şehirlere yer verdik.

C Harfi ile Başlayan Şehir İsimleri

Türkiye'de c harfi ile başlayan şehir ismi maalesef bulunmuyor. Bu sebeple bulmaca ya da kelime oyunlarında c harfiyle şehir adı soruluyorsa dünya şehirlerine göz atmanız gerekiyor. Ülke isimlerinde de c harfi sadece Cebelitarık, Cook Adaları, Cibuti, Cezayir ve Cayman Adaları olmak üzere 5 ülkede yer alır.

Genel olarak konumlandıkları ülkeleriyle birlikte listeleyeceğimiz bu şehirlerin bazıları birbirinden ayrı kıtalarda yer alıyor. Yüzölçümü ve nüfus bakımından da birbirlerinden farklılık gösteren c ile başlayan şehir adı listesi şu şekildedir: