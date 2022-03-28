C İle Başlayan Ülke İsmi Var Mı? C İle Başlayan Ülke İsimleri Nelerdir?

Bulunduğumuz dünyadaki ülkelerin, şehirlerin ya da coğrafi bölgelerin isimlerini bilmek hem genel kültürümüzü genişletmeye, hem de sınavlarda yahut kelime yarışlarında başarılı olmamıza fayda sağlayacaktır. Bütün ülkelerin isimlerini hafızada tutmak gayet tabi kolay değildir. Bu isimleri baş harflerine göre öğrenmek akılda kalıcılık yönünden çok daha pratik bir yöntemdir. Şimdi "C harfi ile başlayan ülke isimleri nelerdir?" sorusunun cevabına birlikte bakalım..
C Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri Nelerdir?
- Cibuti: Afrika kıtasında yer alan bu ülkenin başkenti ülke ismiyle aynı isme sahip Cibuti şehridir. Yaklaşık 1 milyon nüfusa ve 23.300km2 yüz ölçümüne sahiptir. Resmi dilleri Fransızca ve Arapçadır, para birimleri ise Cibuti Frangıdır.
- Cebelitarık: Britanya'ya bağlı özerk bir ülke olan bu ülkenin başkenti Cebelitarık şehridir. 33.691 km2 yüzölçümüne sahiptir. Resmi dilleri İngilizce para birimi ise Cebelitarık Poundudur.
- Cezayir: Afrika kıtasında bulunan bu ülkenin başkenti kendisiyle aynı isme sahip Cezayir şehridir. Yaklaşık 45 milyon nüfusa ve 2.382.000 km2 yüzölçümüne sahiptir. Resmi dilleri Arapça, para birimleri ise Cezayir Dinarıdır.