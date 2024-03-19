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Giriş Tarihi: 19.3.2024 09:34 Son Güncelleme: 19.3.2024 09:50

Çanakkale efsanesi YDÜ Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda sergilenen “Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyonu”, Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü haftasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ücretsiz olarak ziyarete açık olan koleksiyon, Çanakkale Deniz Savaşı’nda yer alan 26 geminin gerçekçi maketleri ve bu savaşı konu alan diğer pek çok eseri bir araya getiriyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çanakkale efsanesi YDÜ Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda

Koleksiyonda yer alan, Nusret Mayın Gemisi'nden Queen Elizabeth'e, Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı Savarona'dan Samsun'a çıkarak ulusal kurtuluş savaşının başlattığı Bandırma Vapuru'na kadar 26 geminin 1/100 ölçekli gerçekçi maketleri, birebir ölçekli deniz mayınları ve torpidolar ile savaştan sahnelerin resmedildiği eserlerle tarihe yolculuk yapabilirsiniz.

Ünlü Türk, İngiliz ve Fransız gemilerinin bir arada sergilendiği koleksiyonda yer alan gemi maketlerinin boyutları 1 ila 1,5 metre arasında değişiyor. Segide, Çanakkale'yi geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız gemilerinden Suffren, Inflexible, Irresistible, Goliath, Lord Nelson, HMS Triumph, Charlemagne, Elizabeth, Bouvet, Ocean gibi dönemin en ileri teknolojisine sahip savaş gemileri de yer alıyor.

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı, Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, "Bu koleksiyon, Çanakkale Savaşı'nda gösterilen kahramanca mücadeleyi anarken, Türk ve Avrupa tarihinde önemli bir yeri olan denizcilik teknolojilerindeki değişimi de gözler önüne seriyor. Çanakkale Zaferi'in 109'uncu yıl dönümünde, tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyor, tüm halkımızı bu değerli koleksiyonu yerinde görmek üzere Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu'na davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

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Çanakkale efsanesi YDÜ Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda
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