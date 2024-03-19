Çanakkale efsanesi YDÜ Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda

Koleksiyonda yer alan, Nusret Mayın Gemisi'nden Queen Elizabeth'e, Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı Savarona'dan Samsun'a çıkarak ulusal kurtuluş savaşının başlattığı Bandırma Vapuru'na kadar 26 geminin 1/100 ölçekli gerçekçi maketleri, birebir ölçekli deniz mayınları ve torpidolar ile savaştan sahnelerin resmedildiği eserlerle tarihe yolculuk yapabilirsiniz.

Ünlü Türk, İngiliz ve Fransız gemilerinin bir arada sergilendiği koleksiyonda yer alan gemi maketlerinin boyutları 1 ila 1,5 metre arasında değişiyor. Segide, Çanakkale'yi geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız gemilerinden Suffren, Inflexible, Irresistible, Goliath, Lord Nelson, HMS Triumph, Charlemagne, Elizabeth, Bouvet, Ocean gibi dönemin en ileri teknolojisine sahip savaş gemileri de yer alıyor.

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı, Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, "Bu koleksiyon, Çanakkale Savaşı'nda gösterilen kahramanca mücadeleyi anarken, Türk ve Avrupa tarihinde önemli bir yeri olan denizcilik teknolojilerindeki değişimi de gözler önüne seriyor. Çanakkale Zaferi'in 109'uncu yıl dönümünde, tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyor, tüm halkımızı bu değerli koleksiyonu yerinde görmek üzere Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu'na davet ediyoruz" ifadesini kullandı.