Çantasının ağırlığı kilosunun yüzde 15’ını geçmesin

2.5 aylık yaz tatilinin ardından okullar açılıyor. Anne ve babaları okul hazırlığı telaşı sardı. Kitaplar, defterler, formalar alınıyor, çocuklar yavaş yavaş okul düzenine adapte olmaya çalışıyor. Çocukların bütün bir yıl boyunca okulda kullanacakları malzemeleri taşıyacakları çanta seçiminde ise dikkat edilmesi gereken noktalar var. Yanlış çanta seçimi bel ve sırt ağrıları, kamburluk gibi duruş bozuklarına neden olabilir. Çanta seçiminin önemi ve bu konuda dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle:■ Yapılan birçok araştırma; okul çocukları arasında sırt ve bel ağrısı görülme oranının yüzde 20 ile 50 arasında değiştiğini gösteriyor.■ Bu ağrıların en önemli nedenleri arasında; ağır sırt çantaları, sınıflardaki uygunsuz sıra ve masalar ile uzun süre bilgisayar başında kalmak yer alıyor. 10 bin öğrenci üzerinde yapılan bir çalışmada; okul sıralarının ve masalarının çocukların anatomik yapısına büyük ölçüde uygun olmadığı görülmüş.■ Sırt çantasının ağırlığı çok önemlidir. Çantanın ağırlığının çocuğun kilosunun yüzde 15'inden daha az olması gerekir. Ancak yurt dışında bazı merkezlerde yapılan çalışmalarda; çocukların yarıya yakınında bu oranın yüzde 30'lara ulaştığı saptanmış. Okul içinde sırt çantası taşınmasının yasaklandığı okullarda, bu ağrıdan yakınmaların çok azaldığı gözlemlenmiş.■ Ağrıların ortaya çıkma oranı kızlarda, erkeklere göre iki kat daha fazla.■ Omurga eğriliği olan çocuklarda ağır sırt çantaları, zamanla akciğer kapasitesinin azalmasına yol açabiliyor.■ Sırt çantası ağırlığı vücut ağırlığının yüzde 22'sinden fazlaysa tek omuzda taşınmamalı. Aksi halde omuz ağrılarına ve yumuşak dokularda hasara yol açabilir.■ Sırt çantası, vücut ağırlığının yüzde 15'inden az olmalı.■ Ağırlık uygun dağıtılmalı. Daha ağır eşyalar bele yakın konmalı.■ Sırt çantası uzun süre taşınmamalı. Uzun süre ayakta kalınacaksa sırttan çıkarılmalı.■ Sırt çantasının geniş ve destekli omuz askıları ve bel kemeri bulunmalı.■ Çanta, bel kemeriyle sabitlenmeli. Böylece yer değiştirmesi önlenir ve postür bozulmaz.Okul ayakkabısı seçerken de dikkat edilmesi gereken unsurlar var....■ Rahat, yumuşak ve esnek ayakkabıları tercih edin.■ Ayakkabının iç yüzeyinin sıcağa ve terlemeye karşı ter emici malzemeden yapılmış olmasına dikkat edin. Aynı zamanda kışın çocuğunuzun ayağını soğuktan koruyacak ayakkabıları seçin.■ Ayakkabının çocuğun ayağına uygun olmasına özen gösterin.■ Ön kısmı geniş ve yuvarlak, arka kısmı güçlü ve hareketsiz olan ayakkabılar daha uygundur.■ Sert ayakkabılar, ayak hareketliliğini ve kas gücünün gelişimini sınırlar. Ayakkabının ön kısmı esnek olmalı.■ Ayakkabının üst kısmının yumuşak olmasına ve sıcak havalarda havayı geçiren malzemeden yapılmış olmasına dikkat etmek gerekir. Deri veya kanvas olan modelleri tercih edin.■ Çocukların da ayaklarının, büyüklerde olduğu gibi gün içinde şişebileceğini unutmayın. Bu yüzden çocuğunuzun ayakkabısını sabah saatlerinde değil, öğleden sonra satın alın. Böylece ayağına en uygun numarayı alabilirsiniz. Bazı anne-babalar, çocukların ayak numarasına göre kendileri giderek mağazalardan ayakkabı alırlar, bu yanlış. Ayakkabı alırken çocuğunuzun mutlaka denemesini sağlayın.