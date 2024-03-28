Çat kapı okul ziyaretine son... Veli-öğretmen görüşmesinde randevu dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul müdürü ve öğretmen görüşmelerini dijital ortama taşıyan "okul randevu sistemi"ni hayata geçirdi. Veliler, öğretmen görüşmeleri için e-Devlet kullanıcı bilgileriyle okulların internet sitelerinden randevu alabilecek.

RANDEVU NASIL ALINACAK?

Sistemde, öğretmenlerin müsaitlik tablosundan boş olan zaman dilimleri için randevu talebinde bulunabiliyor. Randevu alınacak haftadan önceki cuma günü öğle saatine kadar sistem açık tutulacak. Aynı gün öğleden sonra ise okul yönetimleri öğretmenlere randevu saatlerini bildirecek. Veli, sistem üzerinden giriş yaptıktan sonra randevu talep edebildiği gibi aktif ve eski randevularını görebilecek ve günü gelmemiş randevusunu iptal edebilecek. Öğrencisi hakkında bilgi almak isteyen biri veli öncelikle okulun internet sitesine giriş yapacak. Ardından e- devlet bilgisini kullanarak randevu kaydı oluşturacak. Veli sistem üzerinden randevu taleplerini görebilecek. Eski randevu kayıtlarını ve yenileri takip edebilecek, günü gelmemiş randevuyu istediği anda iptal edecek.

GÖRÜŞME SÜRESİ 15 DAKİKA

Öğretmen veli görüşme zaman çizelgesi üzerinde belirtilen gün ve saat aralığında randevu oluşturululacak. Görüşme süreleri 15 dakika ile sınırlı olacak. Bir öğretmen ile aynı gün en fazla 4 veli randevu oluşturabilecek. Randevu oluşturulduğunda veliye SMS ile bilgilendirme yapılacak.