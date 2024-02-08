Çocuklar kampüse girdi

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde Çocuk Eğitimi Koordinatörlüğü adıyla bir Çocuk Üniversitesi kuruldu. Çocuk Üniversitesi'nde çocuklar, öğretim üyeleri ve farklı alanlardaki uzmanlardan okuduğunu anlama, problem çözme, sayı hissi, drama eğitimi, bilimsel süreç becerileri gibi çeşitli eğitimler alarak geleceğe hazırlanıyor. Üniversitede şu anda 80 öğrenci eğitim alıyor. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Demirkaya, "Çocuk Üniversitesi ile yaparak, yaşayarak öğrenme yoluyla çocuklarımızın üst düzey düşünme becerilerini daha küçük yaşta kazandırabilmeyi amaçlıyoruz. İlk olarak matematik, fen okuryazarlığı, matematik yetkinlik, daha sonraki süreçte okuduğunu anlama becerisi gibi alanımızı genişlettik" dedi.