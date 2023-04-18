Çocukluk hayaliydi Harvard’ı tam burslu kazandı

Sakaryalı lise öğrencisi Zeynep Kurtuluş, dünyanın en saygın üniversitelerin başında gelen Harvard Üniversitesi'ne tam burslu kabul aldı. 4 yıl önce Liselere Geçiş Sınavı'nı (LGS) dereceyle kazanan ve İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne yerleşen Kurtuluş, Sakarya'dan İstanbul'a geldi. Çocukluk yaşlarından beri Harvard'da okumayı hayal ettiğini söyleyen Kurtuluş, üniversitenin eğitim bursunun yanı sıra yaşam ödeneklerini de kapsayan tam burs kazandı. Eylül ayında ABD'ye gidecek olan Kurtuluş, akranlarına seslenerek "Hayallerinizden vazgeçmeyin. hiçbir engel sizi yolunuzdan geri çevirmesin" diye konuştu. Kurtuluş 2019'da New York'ta dil eğitimi gördü, 2020'de Amerikan Cornell Üniversitesi'nde çevrim içi yaz okuluna katıldı ve geçen yıl Harvard'da politika ve antropoloji üzerine 7 hafta eğitim aldı. Kurtuluş, Harvard'da Politika ve Ekonomi okumak istiyor. SABAH'a konuşan Kurtuluş, başvuru sürecinin birkaç aydan ibaret olmadığını, hedefine ulaşmanın 5 yıldan uzun sürdüğünü söyledi.