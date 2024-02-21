ÇÜ kadın ve erkek voleybol takımları rakip tanımıyor

Şampiyon sporcular Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i ziyaret ederek, şampiyonluğu hediye ettiler. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ayşegül Diri, ÇÜ Spor Müdürü Öğr. Görv. Ercan Yeldan, Antrenörler Öğr. Görv. Zehra Ercan ve Öğr. Görv. Mehmet Vurat ile birlikte sporcuları kabul eden Prof. Dr. Tuncel, şampiyonlarla tek tek sohbet ederek başarılarını kutladı.

Çukurova Üniversitesi olarak spora ve sporcu yetiştirilmesine katkı koymaya devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Tuncel, "Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.