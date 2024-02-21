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Giriş Tarihi: 21.2.2024 15:05 Son Güncelleme: 21.2.2024 15:16

ÇÜ kadın ve erkek voleybol takımları rakip tanımıyor

Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu 2023-2024 Öğretim Yılı Voleybol 1. Lig Grup Müsabakalarında Çukurova Üniversitesi Voleybol Kadın ve Erkek Öğrenci Takımı tüm rakiplerini geride bırakıp şampiyon olarak Süper Lige Terfi Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇÜ kadın ve erkek voleybol takımları rakip tanımıyor

Şampiyon sporcular Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'i ziyaret ederek, şampiyonluğu hediye ettiler. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ayşegül Diri, ÇÜ Spor Müdürü Öğr. Görv. Ercan Yeldan, Antrenörler Öğr. Görv. Zehra Ercan ve Öğr. Görv. Mehmet Vurat ile birlikte sporcuları kabul eden Prof. Dr. Tuncel, şampiyonlarla tek tek sohbet ederek başarılarını kutladı.

Çukurova Üniversitesi olarak spora ve sporcu yetiştirilmesine katkı koymaya devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Tuncel, "Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

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ÇÜ kadın ve erkek voleybol takımları rakip tanımıyor
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