ÇÜ’de öğrencilere oryantasyon programı

Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alhan Sarıyev, danışman akademisyenler, İl Göç İdaresi yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Alhan Sarıyev merkez hakkında bilgi aktararak, kuruluş amaç ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Sarıyev, ÇÜ Uluslararası Öğrenci Merkezi'nde bin 891 öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatarak hedeflerinin 2 bin 500 öğrenci olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sarıyev, Çukurova Üniversitesini 91 ülkeden uluslararası öğrenci statüsünde öğrencinin tercih ettiğini ifade ederek en çok tercih edilen fakültelerin ise Mühendislik ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz ise, dünyanın her yerinden Çukurova Üniversitesine öğrenci geldiğini ifade ederek dünyaya değer katmaya devam ettiklerini kaydetti. Çukurova Üniversitesinin köklü ve öncü bir üniversite olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yılmaz, "Çukurova Üniversitesi, uluslararası arenada prestijli diplomaya sahip olan bir üniversite. Kampüsü doğayla iç içe eğitim öğretim için ideal bir ortam. Tarım uygulamaları için 20 bin dekar alan, tıp uygulaması için de bin 200 yataklı hastaneye sahip, spor kültür ve sanat alanlarında önemli donanımları olan eşsiz bir üniversite" dedi.