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Giriş Tarihi: 23.12.2022 11:34 Son Güncelleme: 23.12.2022 11:52

ÇÜ'den “Kampüsümüzü Temizliyoruz” kampanyası

Çukurova Üniversitesinde farkındalık yaratmak adına önemli çalışmaya imza atıldı. Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel’in öncülüğünde daha yeşil ve temiz bir kampüs için “Kampüsümüzü Temizliyoruz” kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde Rektör Prof. Dr. Tuncel, üniversitenin merkez ve diğer kampüslerinde akademik/idari personel ve öğrenciler mıntıka temizliği yaptı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇÜ’den “Kampüsümüzü Temizliyoruz” kampanyası

Fakülteler, devlet konservatuvarı, enstitüler, meslek yüksekokulları ve Balcalı Hastanesi akademik ve idari personelleri ile öğrencileri kendi mıntıkalarında yer alan yerlerde eldivenler ve çöp poşetleriyle çevreye atılan çöpleri topladı. Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, rektör yardımcıları, genel sekreterlik ve daire başkanlıkları ise kütüphane, kuzey çarşı merkezi, rektörlük çevresinde temizlik yaptı.

Etkinliğe Öğrenci Faaliyetleri Birimi'ne bağlı Bisiklet Kulübü ve Kızılay kulübü de destek verdi.

Prof. Dr. Tuncel, Çukurova Üniversitesi kampüsünün dünyanın sayılı yeşil kampüsleri arasında yer aldığına dikkat çekerek bunun korunması ve daha da yeşil ve temiz hale getirilmesi için rektörlük olarak var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Öğrencilerin yoğun olduğu yerlerde temizlik etkinliği yaparak farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade eden Prof. Dr. Tuncel, daha temiz ve daha yeşil bir kampüs için "Kampüsümüzü Temizliyoruz" kampanyasının geleneksel hale getirileceğini söyledi.

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ÇÜ'den “Kampüsümüzü Temizliyoruz” kampanyası
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