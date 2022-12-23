ÇÜ’den “Kampüsümüzü Temizliyoruz” kampanyası

Fakülteler, devlet konservatuvarı, enstitüler, meslek yüksekokulları ve Balcalı Hastanesi akademik ve idari personelleri ile öğrencileri kendi mıntıkalarında yer alan yerlerde eldivenler ve çöp poşetleriyle çevreye atılan çöpleri topladı. Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, rektör yardımcıları, genel sekreterlik ve daire başkanlıkları ise kütüphane, kuzey çarşı merkezi, rektörlük çevresinde temizlik yaptı.

Etkinliğe Öğrenci Faaliyetleri Birimi'ne bağlı Bisiklet Kulübü ve Kızılay kulübü de destek verdi.

Prof. Dr. Tuncel, Çukurova Üniversitesi kampüsünün dünyanın sayılı yeşil kampüsleri arasında yer aldığına dikkat çekerek bunun korunması ve daha da yeşil ve temiz hale getirilmesi için rektörlük olarak var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Öğrencilerin yoğun olduğu yerlerde temizlik etkinliği yaparak farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade eden Prof. Dr. Tuncel, daha temiz ve daha yeşil bir kampüs için "Kampüsümüzü Temizliyoruz" kampanyasının geleneksel hale getirileceğini söyledi.