Çukurova’da maaş gibi burs

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel "2022 yılında Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim düzeyini yükseltmek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmak amacıyla Çukurova Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı'nı kurduk. Vakıf tarafından 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) mühendislik ve Tıp alanlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Çukurova Üniversitesi'ne yerleşen öğrencilerimizden SAYISAL (SAY) puan türünde ilk 100'e girenlere aylık 10 bin TL, 101 ile 500 arasına girenlere aylık 8 bin TL, 501 ile 1.000 arasına girenlere aylık 7 bin TL, 1001 ile 2000 arasına girenlere aylık 6 bin TL ve 2001 ile 3000 arasına girenlere aylık 5 bin TL burs desteği sağlandı ve sağlanmaya da devam edecek" bilgisini verdi. Rektör Tuncel "Üniversite tercih dönemi, hem siz sevgili öğrenciler hem de kıymetli aileleriniz için sadece bir meslek değil aynı zamanda geleceğinizi belirlemekte çok önemli yeri olan bir zaman dilimidir. Bu karar sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus öncelikle program, sonra üniversite ve daha sonra da üniversitelerin bulunduğu şehre göre tercih yapılmasıdır" dedi.TEKNOLOJİ ÜRETEN ÜNİVERSİTERektör Tuncel Çukurova Üniversitesi'yle ilgili diğer bilgileri şöyle özetledi:Yarım asırlık geçmişi ile Türkiye'nin köklü ve en güçlü üniversiteleri arasında olan Çukurova Üniversitesi'nde ilgi alanınıza göre seçebileceğiniz çok sayıda önlisans ve lisans programı bulunmaktadır. Lisans programlarımızın önemli bir kısmı Yükseköğretim Kalite Kurulu'nca tanınan akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiştir.Üniversitemiz, çok sayıda alan dışı ders, çift ana dal, yan dal, yaşam boyu öğrenme imkânlarının yanı sıra değişim programları imkânı da sunmaktadır.Bilim ve mesleki eğitim alacağınız ve deneyimlerinizi geliştireceğiniz üniversitenin kadrosunun gücü de çok önemli. Çukurova Üniversitesi'nin iyi yetişmiş köklü bir kadrosu ve kurumsal yapısı bulunmaktadır.Üniversitemize gelen her öğrencimiz bu bilimsel paylaşım, araştırma ve huzur ortamında kendilerini geliştirmektedir. Geldiğimiz noktada artık teknolojiyi kullanan üniversiteler değil öğrencisi ve öğretim elemanlarıyla birlikte teknolojiyi üreten ve eğitim programlarına bunu yansıtan üniversiteler ancak üst sıralarda yoluna devam edebilecektir. Çukurova Üniversitesi de Araştırma Üniversitesi misyonuyla bu yolda ilerlemektedir.Yerleşkemizde botanik bahçesi, sağlıklı yaşam merkezi, her türlü sporun yapılabileceği spor salonları, kapalı yüzme havuzu, futbol sahaları, tenis kortları, atletizm pisti, açık hava voleybol ve basketbol sahaları ile su sporlarının yapıldığı kano ve kürek merkezimiz bulunmaktadır.