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Giriş Tarihi: 3.1.2022 15:52 Son Güncelleme: 3.1.2022 16:01

Cumhurbaşkanlığına kitap sunuldu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Cumhurbaşkanlığına kitap sunuldu

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim görevlisi Yücehan Yücesoy’un yaptığı çalışmalar 2023 eğitim politikalarına rehberlik yapması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na kitap halinde sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzm. Yücehan Yücesoy'un 2021'de Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen iki farklı çalıştayda yaptığı sunumların da yer aldığı bilimsel çalışmaları içeren kitaplar, 2023 eğitim politikalarına rehberlik yapması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu.

TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ

"2023'e Doğru Türkiye'de Din ve Değerler Eğitimi" çalıştayında "Değerler Eğitiminde Teknoloji ve Animasyon Kullanım Uygulamaları" konu başlığını irdeleyen Yücesoy, "2023'e Doğru Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme" çalıştayında ise "Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Yeterlilikleri" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Teknolojinin hayatın her alanında büyük bir öneme sahip olduğunu hatırlatan Yücehan Yücesoy, eğitimcilerin de bu konudaki donanımlarının öğrencilerin gelişimi açısından yadsınamaz bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

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Cumhurbaşkanlığına kitap sunuldu
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