Değer Eş Anlamlısı Nedir? Değer Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bazen sınavlarda bazense bulmacalarda karşımıza çıkabilen değer kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bazı insanların hobi olarak ya da sırf meraktan araştırdığı eş anlamlı kelimeler, kelime dağarcığımızı geliştirmektedir. Bu yüzden kullandığımız kelimelerin eş anlamlılarını öğrenmek isteriz. Aynı zamanda yazılarımıza veya konuşmalarımıza da farklılık katabile bu anlamdaş kelimeler, cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilir. İşte değer kelimesinin 3 eş anlamlısı.
DEĞER KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Bu üç kelime birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Anlamları aynı, yani anlamdaş olan bu eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanıldıklarında cümlede anlam bozukluğu olmamaktadır.
DEĞER KELİMESİNİN ANLAMI
Değer kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:
DEĞER KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
DEĞERİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM