Değer Eş Anlamlısı Nedir? Değer Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bazen sınavlarda bazense bulmacalarda karşımıza çıkabilen değer kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bazı insanların hobi olarak ya da sırf meraktan araştırdığı eş anlamlı kelimeler, kelime dağarcığımızı geliştirmektedir. Bu yüzden kullandığımız kelimelerin eş anlamlılarını öğrenmek isteriz. Aynı zamanda yazılarımıza veya konuşmalarımıza da farklılık katabile bu anlamdaş kelimeler, cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilir. İşte değer kelimesinin 3 eş anlamlısı.

DEĞER KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kadir (Arapçadan dilimize geçmiştir)

Kıymet (Arapçadan dilimize geçmiştir)

Paha (Farsçadan dilimize geçmiştir)

Bu üç kelime birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Anlamları aynı, yani anlamdaş olan bu eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanıldıklarında cümlede anlam bozukluğu olmamaktadır.

DEĞER KELİMESİNİN ANLAMI

Değer kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:

Bir şeyin önemini belirtmek için kullanılan soyut ölçü, bir şeyin karşılığı, kıymet.

Bir şeyin para karşılığında ölçülebilen bedeli, pahası.

Üstün nitelik veya meziyet.

Üstün nitelikleri olan kimse.

DEĞER KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

"İnsan bir şeyin değerini ondan yoksun kalınca anlıyor." - Halikarnas Balıkçısı

Bütün cesaretini toplayıp camekandaki gelinliğin fiyatını sordu.

Türk Sanat Musikisi şarkıcıları önemli kültürel değerlerdir.

DEĞERİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM