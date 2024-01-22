Denizcilik alanında iş birliği protokolü imzaladılar

Denizcilik alanında dünyanın en önemli üniversitelerinden Girne Üniversitesi ile deniz biyolojisi ve ekolojisi alanlarında dünyanın en önemli araştırma merkezlerinden The Stazione Zoologica Anton Dohrn arasında iş birliği protokolü imzalandı. İki kurum arasında imzalanan "Genel Eğitim ve Araştırma" alanlarında imzalanan iş birliği protokolü ile çevrenin korunması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, deniz organizmalarına ve biyolojik çeşitliliği korumayı amaçlayan ortak araştırma projeleri yürütülecek. Doğu Akdeniz habitatları ve ekosistemlerindeki deniz istilacısı yabancı türler üzerinde araştırmalar yürüterek bilgi akışının teşvik edilmesini de amaçlayan iş birliği protokolü ile yenilikçi bilimsel çalışmalar ortaya konulması hedefleniyor. Akdeniz'in özellikle son yıllarda istilacı türlerin tehdit altında olduğu düşünüldüğünde imzalanan iş birliği protokolü çok daha önem kazanıyor.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, "Bu protokol, mümkün kılacağı çok yönlü bilimsel araştırmalarla, her iki kurumun güçlerini birleştirerek Akdeniz'i korumaya hizmet edecek uluslararası bir bilgi ağı oluşturacak" dedi.