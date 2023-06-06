Deprem ve tsunami mercek altına alındı

Konferansa, Adıyaman İsias Otel'de hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri anarak başlayan Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Türkiye'de yaşanan depremler ve bunların Doğu Akdeniz'e etkileri ile ilgili önemli saptamalarda bulundu. Depremden etkilenen pek çok bölgeyi gezerek birçok noktada çalışma yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Gökçeoğlu, bölgeden edindiği izlenimleri fotoğraflar eşliğinde katılımcılara aktardı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, yedi ana fay segmentinin 9 saat arayla kırılarak iki büyük deprem ürettiğini ve bu durumun jeoloji tarihinde nadir görülen olaylardan olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, "Bölgede bulunan aktif faylar bir arada kırıldı. Dolayısıyla çok büyük yıkımlar yaşandı. Bilimsel çalışmalarla depremlerin zamanı ile ilgili tahminde bulunmak mümkün olmasa da, Şubat ayında meydana gelen depremlerin büyüklüğünü göz önünde bulundurarak, artçı depremlerin Kasım'a kadar devam edebileceğini söylemek mümkün" dedi.

"Türkiye Depremleri ve Doğu Akdeniz'in Depremselliği" başlıklı konferansta Kıbrıs adasının taşıdığı deprem tehlikesine dair önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Kıbrıs'ın güneyinin tsunami ve deprem açısından kuzeye göre daha yüksek oranda tehdit altında olduğunu söyledi. Tarihsel sürece, karadaki faylara ve yapılan çalışmalara baktığımızda Kıbrıs'ta karada meydana gelecek en büyük depremin 6 büyüklüğünü aşmayacağını söyleyen Prof. Dr. Gökçeoğlu, "Bu büyüklükte bir deprem, kötü zemin üzerine yapılmış, iyi mühendislik hizmeti almamış binalarda ciddi hasara sebebiyet verebilir" diye konuştu.