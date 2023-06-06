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Giriş Tarihi: 6.6.2023 10:44 Son Güncelleme: 6.6.2023 10:45

Deprem ve tsunami mercek altına alındı

YDÜ DESAM Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği “Periyodik Konferanslar” dizisi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, “Türkiye Depremleri ve Doğu Akdeniz’in Depremselliği” konulu konferans verdi. Konferansa meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Deprem ve tsunami mercek altına alındı

Konferansa, Adıyaman İsias Otel'de hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri anarak başlayan Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Türkiye'de yaşanan depremler ve bunların Doğu Akdeniz'e etkileri ile ilgili önemli saptamalarda bulundu. Depremden etkilenen pek çok bölgeyi gezerek birçok noktada çalışma yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Gökçeoğlu, bölgeden edindiği izlenimleri fotoğraflar eşliğinde katılımcılara aktardı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, yedi ana fay segmentinin 9 saat arayla kırılarak iki büyük deprem ürettiğini ve bu durumun jeoloji tarihinde nadir görülen olaylardan olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, "Bölgede bulunan aktif faylar bir arada kırıldı. Dolayısıyla çok büyük yıkımlar yaşandı. Bilimsel çalışmalarla depremlerin zamanı ile ilgili tahminde bulunmak mümkün olmasa da, Şubat ayında meydana gelen depremlerin büyüklüğünü göz önünde bulundurarak, artçı depremlerin Kasım'a kadar devam edebileceğini söylemek mümkün" dedi.

"Türkiye Depremleri ve Doğu Akdeniz'in Depremselliği" başlıklı konferansta Kıbrıs adasının taşıdığı deprem tehlikesine dair önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Kıbrıs'ın güneyinin tsunami ve deprem açısından kuzeye göre daha yüksek oranda tehdit altında olduğunu söyledi. Tarihsel sürece, karadaki faylara ve yapılan çalışmalara baktığımızda Kıbrıs'ta karada meydana gelecek en büyük depremin 6 büyüklüğünü aşmayacağını söyleyen Prof. Dr. Gökçeoğlu, "Bu büyüklükte bir deprem, kötü zemin üzerine yapılmış, iyi mühendislik hizmeti almamış binalarda ciddi hasara sebebiyet verebilir" diye konuştu.

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Deprem ve tsunami mercek altına alındı
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