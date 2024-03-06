Depreme dayanıklı binalar HKÜ’de yarışıyor

Gelenekselleşen yarışmanın ödül töreni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in teşrifleri ile HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu ve protokolün katılımıyla gerçekleşecek.

Yarışmanın açılış seremonisinde konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması, mühendis ve mimar adaylarını bir araya getirerek, onların depreme dayanıklı bina tasarımı konusundaki yeteneklerini ortaya koymalarına olanak tanıyor. Öğrencilerimiz, düzenlenen bu önemli yarışma sayesinde, depreme dayanıklı bina tasarımı konusundaki teorik bilgilerini pratik becerileri ile destekleyerek, kendilerini geliştirme ve sınama fırsatı da buluyorlar. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, üniversitelilerin teknik bilgi ve donanımlarını artırmak adına gerçekleştirilen bu tür etkinliklere ve faaliyetlere her zaman büyük önem veriyor ve destekliyoruz. Ön elemeleri geçen takımlar final için bu yıl Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde buluştu. Türkiye'nin çok çeşitli üniversitelerinden bu yarışmaya katılarak, yarışan ve finale kalan tüm tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

REHAVETE KAPILMA LÜKSÜMÜZ YOK!

Açılış konuşmasında; gelenekselleşen DASK Depreme Dayanıklı Bina Yarışması'nın önemine dikkat çeken Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, "DASK olarak, ülkemizin afetler karşısında güçlenmesi için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yolda başardıklarımızın rehavetine kapılmıyor, bir yandan sorumluluklarımızı yerine getirirken, bir yandan da geleceğimizi güvence altına almak için çalışmaya devam ediyoruz. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması, daha güvenli bir geleceği mümkün kılmak ve Türkiyemize hizmet etmek için yürüttüğümüz en değerli projelerimizden biri olarak, yedinci kez bir araya gelmemize vesile oluyor. Anadolumuzun en güzel şehirlerinden biri olan Gaziantep ve eğitim anlayışının odağına bilim, araştırma ve yeniliği koyan Hasan Kalyoncu Üniversitesi ise bu yıl bizlere ev sahipliği yapıyor" dedi.

ÖDÜLLER 7 MART'TA SAHİPLERİNİ BULACAK

Toplumda deprem farkındalığı ve deprem ile yaşama bilincinin oluşturulması amacıyla faaliyet gösteren DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu), depreme dayanıklı binaların tasarımı ve üretiminde önemli roller üstlenen geleceğin inşaat mühendisleri ile mimarlarının mesleki gelişimine katkı sağlamak ve deprem mühendisliğinin önemini vurgulamak amacıyla 2014 yılından bu yana "DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması"nı düzenliyor.

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı yarışmasının üç ana hedefi var; Öğrencilere depreme dayanıklı yüksek bina tasarımı ve model yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmak, Deprem mühendisliği mesleğini tanıtmak ve öğrencileri bu alanda uzmanlaşmaları için özendirmek, deprem ve depreme dayanıklı bina bilincini artırmak.

Dört gün sürecek final etabının ilk günü açılış konuşmalarına ve hazırlık çalışmalarına ayrıldı. İkinci gün bina maketlerinin sunumları ve puanlamaları geçekleşirken, yarışmanın üçüncü gününde, takımların özenle hazırladığı bina maketleri depremi simüle eden sarsma masasında test edilecek. Dördüncü gün ise ödül heyecanı yaşanacak.

Bu yıl "Sağlam Binalar, Güçlü Yarınlar" konseptiyle düzenlenen yarışmada deprem testinden yıkılmadan geçen maketler, ekonomik puanlama ve estetik puanlama kriterlerine göre de değerlendirilecek. Yarışmada birincilik ödülünü, fayda-maliyet hesabı sonucunda en yüksek toplam yıllık kazanç elde eden takım olmayı başaran projesi kazanacak. 7 Mart Perşembe günü gerçekleşecek törende, dereceye giren takımlar ödüllerine kavuşacak. Ayrıca, Türk Reasürans Özel Ödülü, En İyi Mimari Özel Ödülü, En İyi Deprem Performansı Özel Ödülü, En İyi İletişim Becerisi ve En İyi Sunum Ödülü ve yarışma katılımcılarının verdiği oylarla belirlenen En İyi Yarışma Ruhu Ödülü olmak üzere beş özel ödül de aynı törende sahiplerini bulacak.