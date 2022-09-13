Ders zili çaldı, göz sağlığına dikkat

19 milyona yakın öğrenci önceki gün yeni eğitim-öğretim dönemine başladı. Yapılan araştırmalara göre göz sağlığına dikkat edilmeyen öğrencinin eğitim hayatı doğrudan etkileniyor ve başarısızlığa neden oluyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman öğrenme kapasitesinin yüzde 80'inin görme yetisi ile sağlandığını belirterek çocukların yılda bir kez göz kontrolünden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Karaman "Çocuklar sıklıkla baş ağrısı, gözlerde yanma, kaşıntı ve yaşarma gibi şikâyetler bildirirler. Bu çocuklarda gözleri kısarak bakma, gözleri ovuşturma, tahtaya daha yakından bakma ihtiyacı, kitap okurken satır kaybetme veya parmakla takip etme de sık görülür. Ders çalışmak, kitap okumak ve okula gitmek zorlayıcı bir hal aldığından çocukta isteksizlik görülür. Akademik başarısı yaşıtlarına göre geride kalır. Özellikle miyop tanısı olan çocukların ekran süresine dikkat edilmeli, dışarıda 2 saat vakit geçirmelidirler. Gözlük kullanan çocukların takibi ise 3-6 ay gibi daha sık aralıklarla yapılmalıdır" uyarısında bulundu.