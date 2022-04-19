Dersimiz müsilajla mücadele

MIiliEğitim Bakanlığı'nca (MEB), ortaokullarda gelecek yıldan itibaren seçmeli okutulacak çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin müfredatı tamamlandı. Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayından geçen çevre ve iklim değişikliği dersi, 2022-2023 eğitim- öğretim yılından itibaren ortaokul 6, 7 veya 8'inci sınıflarda, haftada 2 ders saati olmak üzere toplam 72 saat seçmeli okutulacak.Bakanlık, geçen yıl şubat ayından itibaren Marmara Denizi'nde görülen müsilaj oluşumunu, afetleri, Türkiye'nin çevre ve iklim değişikliği alanlarında yürüttüğü faaliyetleri de müfredat kapsamına aldı. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi, "insan ve doğa", "döngüsel doğa", "çevre sorunları", "küresel iklim değişikliği", "iklim değişikliği ve Türkiye", "sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu teknolojiler" olmak üzere 6 üniteden oluşacak. Dersler, sadece sınıf ortamında yürütülmeyecek, yakın çevresindeki okul dışı öğrenme ortamlarına yapılacak gezi ve gözlemlerle öğrencinin hem yaşadığı çevrenin farkına varması hem de çevre sorunlarını yakından görmesi sağlanacak.