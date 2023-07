DEÜ 41. yılını mezunlarıyla kutladı

Adını İzmir'in kurtuluşu ve Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesini simgeleyen günden alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kuruluşunun 41'inci Yılı ve Ortak Mezuniyet Törenini bir arada kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler, daha sonra Konak Sabancı Kültür Sarayı'nda devam etti. Etkinliğe; KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Janar Temirbekova, Özbekistan Urgenç Tıp Akademisi Direktörü Prof. Dr. Ruzibaev Raşid Yusupovich, Azerbaycan ve Özbekistan'dan gelen Üniversite temsilcileri ile DEÜ Üst Yönetimi, öğrenciler ve aileleri katıldılar.

Etkinlikte konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ'nün Türk Bilim dünyasında saygın bir yeri olan, kurulduğu 20 Temmuz 1982 yılından bu yana akademik faaliyetleriyle Türk milletinin ve insanlığın selameti için çalışan köklü bir yükseköğretim kurumu olduğunu söyledi. Rektör Hotar, "Sahip olduğu ilke ve değerleriyle güçlü Türkiye'nin refahına katkı sağlayan Araştırma Üniversitemiz, aklını ve vicdanını kullanan; bilgili ve donanımlı bireyleri toplum hayatımıza kazandırmaktadır. Bu yıl kuruluşunun 41'nci yılını kutlayan büyük ailemizin başarısı, yetiştirdiği ve mezun ettiği mensuplarının emeklerinde ve gayretlerinde saklıdır. Bu gençlerimiz, üstlendikleri sorumluluk ve ürettikleri değerler ile kurumumuza ve ülkemizin geleceğine güç vermektedir. Bu noktada Rektörlüğümüz ise sizlerin bize emanet ettiği evlatlarımıza sahip çıkmaya, onlara yol göstermeye özen göstermektedir" dedi.

"KAMUDA STANDARTLARI YÜKSELTTİK"

DEÜ'nün öğretim ve araştırma faaliyetlerinin niteliğini arttırmaya özen gösterdiğini belirten Rektör Nükhet Hotar, "Her zaman kamu hizmetlerimizin standartlarını yükseltmeye özen gösterdik. Bu süreçte, ülkemize, kentimize ve bilim dünyamıza yeni eserler kazandırmaya; açık, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı ile hareket etmeye dikkat ettik. Geldiğimiz noktada ise ilklerin ve öncülerin simgesi kurumumuzda mensuplarımıza ulusal ve uluslararası hedefler belirledik. Küresel koronavirüs pandemisinin getirdiği şartlara rağmen çalıştık; ülke olarak hepimizi derin bir üzüntüye boğan Kahramanmaraş depremlerinde, yaraları sarmak ve aziz milletimize hizmet etmek için gayret gösterdik. Göreve geldiğimiz günden bu yana; farklı alanlarda birçok ilki ve yeniliği de hayata geçirdik. Şimdi, muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettikleri 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna uygun şekilde faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü bu idealde, gençlerimize, bilime, üretime, milli ve manevi değerlerimize hizmet yer alıyor" ifadesinde bulundu.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKIN"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, öğrencilere cesur ve girişimci olmayı öğütlediği konuşmasında, "Biz, gururlu bir milletin asil evlatlarıyız. Ona olan bağlılığınız; milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmanız sadece ülkemizin değil kendi geleceğiniz adınadır" dedi. Rektör Hotar, "Pandemi ve deprem felaketinden hepimiz gibi sizler de etkilendiniz. Bir süre arkadaşlarınızdan ve okulunuzdan ayrı kaldınız. Gönül ister ki, hayatta her zaman mutlu anları yaşayalım fakat bu istediğimiz, her zaman mümkün olmuyor. Bu nedenle moralinizi bozmadan ilerlemeniz ve geleceğe bakmanız önem taşıyor. İlk adımı atın; girişimci ve cesur olun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yol, cesaret ile çıktığımız yolda hepimizin başlangıç noktasıdır. Aklınızı ve vicdanınızı kimselere emanet etmeyin; kibirden ve öfkeden uzak durun. Üniversite olarak, gittiğiniz her noktada ailemizi gururla temsil edeceğinize inanıyorum" şeklinde konuştu.

'ÜLKEMİZİN SİZLERDEN BEKLENTİSİ ÇOK YÜKSEK'

DEÜ'nün milli ve manevi değerlere bağlı bir üniversite olduğunu dile getiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Gönül kazanmadığınız ya da arkadaşlık kurmadığınız bir ortamda mutlu olamazsınız. Maddi beklentileriniz, gönlünüzün kapısını kapatmasın. Ülkemizin sizden beklentisi çok yüksek. Aziz milletimize hizmet etmek için gayret gösterin. Biz milli ve manevi değerlerimize bağlı bir üniversiteyiz. Dolayısıyla ulaştığınız her noktaya bu değerleri ulaştırmanızı bekleriz. Biz, her zaman buradayız; iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızdayız" diye konuştu.

DOSTLUK BELGESİ SUNULDU

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, programa katılan Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Janar Temirbekova ve Urgenç Tıp Akademisi Direktörü Prof. Dr. Ruzibaev Raşid Yusupoviç'e 'Dostluk Belgesi' sunarak seramik rölyef hediye etti. DEÜ'nün 41'inci Yıl Dönümünü kutlayan Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, "Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 41'inci Yıl Dönümünün hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Janar Temirbekova da, "Köklü Üniversitenizin 41'inci Yıl Dönümünü kutladığınız bu özel günde sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum. Ortak projeler, ortak çalışmalar ortaya koymanın heyecanıyla tüm Dokuz Eylül ailesini selamlıyorum" diye konuştu. Taşkent Tıp Akademisi Urgenç Direktörü Prof. Dr. Ruzibaev Raşid Yusupoviç ise Türkiye'nin Türk dünyasının lideri olduğunu belirterek, DEÜ'nün 41'inci yıl dönümünü kutladı.

DEÜ'YÜ ANLATTILAR

Üniversitenin kuruluşundan bu yana görev yapan DEÜ mensupları da, 41'inci yılı nedeniyle birer konuşma yaptı. DEÜ'nün İzmir'in gurur kaynağı olduğunu ifade eden İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin Avni Egeli, "Öğrencilik, asistanlık ve idari görevlerim nedeniyle yaklaşık yarım asırdır Üniversitemizin kapısından içeri giriyorum. Yaşanan her dakikası ayrı bir gurur olan Üniversitemizin kuruluş yıl dönümünü kutlarım" dedi. DEÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanı İbrahim Demir de, "Kurulduğu günden bugüne yeniliğin, girişimciliğin ve değişimin merkezi olan üniversitemizin 41'inci yılını kutluyorum" diye konuştu. Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Güngör ise, mezun öğrencilere seslenerek, "Dokuz Eylül ailesi ile bağınızı hiçbir zaman koparmayın" dedi.

'REKTÖR HOCAMIZ BİZLERİ GÖRÜNÜR KILDI'

Mezun öğrenciler adına konuşan DEÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Umut Kafadar, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Cumhuriyet Yüzyılı'nda Dokuz Eylül mezunu olmanın gururunu yaşıyoruz. Bize hayat yolunda değer katan, kariyerimizde önümüzü açan, tüm etkinlikte bizlerin görünür olmasını sağlayan Rektör Hocamız Nükhet Hotar'a teşekkür ediyorum" dedi. Törende DEÜ'nün 41 yılını anlatan 'Kısa Kısa 41. Yıl' filmi ile Üniversite Tanıtım filmi gösterimi gerçekleştirildi. Program, derece alan mezunlara belge takdimi, pasta kesimi ve kep atma merasimi ile son buldu.