Ölçme
, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM
), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan meslek yüksekokulları ile açıköğretim
önlisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (
2021-DGS
) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym. gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül'de yapılacak. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise e-Devlet
üzerinden 17-22 Eylül'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylara lisans eğitimlerinde başarılar diledi.