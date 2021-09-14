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Giriş Tarihi: 15.9.2021

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym. gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül'de yapılacak. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise e-Devlet üzerinden 17-22 Eylül'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylara lisans eğitimlerinde başarılar diledi.
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DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
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