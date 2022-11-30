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Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:58 Son Güncelleme: 30.11.2022 15:58

Dışarı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Dışarı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede kelimelerin belirli bir anlamları bulunmaktadır. Dışarı kelimesinin de birçok anlamı bulunmaktadır. Aynı zamanda dışarı kelimesinin sahip olduğu bu anlamlar çerçevesinde, kelimenin anlam ilişkileri gelişmiştir. Dışarı kelimesinin anlam ilişkileri arasında yer alan zıt anlam, bu kelime için oldukça önemlidir. Dışarı kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Dışarı kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar…

Dışarı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Dışarı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dışarı kelimesi, cümle içerisinde ad görevinde kullanılan bir kelimedir. Bunun yanında belirteç görevinde kullanımı da bulunmaktadır. Dışarı kelimesi genel olarak, dış yer olarak ifade edilir. Bu anlamın çerçevesinde pek çok anlam gelişmiştir. Aynı zamanda dışarı kelimesinin anlamları, gerçek anlamıyla kullanılmıştır.

Dışarı Kelimesinin Anlamı Nedir?

Dışarı kelimesinin anlamlarını incelediğimizde, karşımıza toplam yedi tane anlam çıkmaktadır. Bu anlamların kullanım biçimleri gerçek anlamdır. Buna göre dışarı kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

  • Kişinin konutundan ayrı olan, onun dışında bulunan yer.
  • Dış yer, dış çevre.
  • Yabancı ülkeler, yurtdışı.
  • (büyük kentlere göre) taşra.
  • Dış çevreye, dışa.(belirteç)
  • İçine almamak.
  • (birini) kovmak.

Dışarı kelimesinin cümle içerisindeki kullanımları ise şöyledir:

  • Bu kılıkta odadan dışarı da çıkamıyordu.
  • Annemle dışarı çıkacağımız için çok mutluyum.

Dışarı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Dışarı kelimesinin anlam ilişkilerini incelediğimizde, zıt anlam önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda dışarı kelimesinin zıt anlamlısı ''içeri'' kelimesidir. Bu iki kelime, cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır.

Dışarı Kelimesine Benzer Kelimeler

Dışarı kelimesinin pek çok anlamı bulunsa da etkileşimde bulunduğu kelime sayısı oldukça azdır. Bu nedenle dışarı kelimesine benzer pek fazla kelime bulunmamaktadır. Bu bağlamda dışarı kelimesine benzer kelimeler şunlardır:

  • Bayır
  • Hariç
  • Taşra
  • Dışında
  • Müstesna
  • Başka

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Dışarı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Dışarı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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