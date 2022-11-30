Dışarı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Dışarı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dışarı kelimesi, cümle içerisinde ad görevinde kullanılan bir kelimedir. Bunun yanında belirteç görevinde kullanımı da bulunmaktadır. Dışarı kelimesi genel olarak, dış yer olarak ifade edilir. Bu anlamın çerçevesinde pek çok anlam gelişmiştir. Aynı zamanda dışarı kelimesinin anlamları, gerçek anlamıyla kullanılmıştır.

Dışarı Kelimesinin Anlamı Nedir?

Dışarı kelimesinin anlamlarını incelediğimizde, karşımıza toplam yedi tane anlam çıkmaktadır. Bu anlamların kullanım biçimleri gerçek anlamdır. Buna göre dışarı kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

Kişinin konutundan ayrı olan, onun dışında bulunan yer.

Dış yer, dış çevre.

Yabancı ülkeler, yurtdışı.

(büyük kentlere göre) taşra.

Dış çevreye, dışa.(belirteç)

İçine almamak.

(birini) kovmak.

Dışarı kelimesinin cümle içerisindeki kullanımları ise şöyledir:

Bu kılıkta odadan dışarı da çıkamıyordu.

Annemle dışarı çıkacağımız için çok mutluyum.

Dışarı Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Dışarı kelimesinin anlam ilişkilerini incelediğimizde, zıt anlam önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda dışarı kelimesinin zıt anlamlısı ''içeri'' kelimesidir. Bu iki kelime, cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır.

Dışarı Kelimesine Benzer Kelimeler

Dışarı kelimesinin pek çok anlamı bulunsa da etkileşimde bulunduğu kelime sayısı oldukça azdır. Bu nedenle dışarı kelimesine benzer pek fazla kelime bulunmamaktadır. Bu bağlamda dışarı kelimesine benzer kelimeler şunlardır: