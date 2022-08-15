Diyarbakır’da TÜBİTAK destekli proje

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün AR-GE (Araştırma Geliştirme) biriminin başarılı öğretmenleri tarafından yürütülen projede, Türkiye genelinden birçok akademisyen ile 30 fen bilimleri öğretmeninin katıldığı 7 gün süren etkinlikler düzenlendi. Diyarbakır'da gerçekleşen projede astronomi konularında temel bilgi kazanmanın yanı sıra, pratik uygulamalar, teleskop kullanım ve gözlem becerisi, planetaryumların astronomide kullanımı, okul dışı öğrenme ortamlarının astronomi eğitiminde kullanılması üzerine bir program yapıldı.

Türkiye'de astronominin toplum ile buluştuğu önemli merkezlerden biri haline dönüşen Diyarbakır ve Zerzevan Kalesi bir projeye daha ev sahipliği yaptı. Diyarbakır ile özdeşleşen "Penceremde Dünya Var" astronomi öğretmen kamplarının 3.'sü, TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye uygun görüldü.

ÖĞRETMENLER UNUTULMAZ DENEYİMLER YAŞADI

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek proje etkinliklerine katılan akademisyen ve öğretmenler, Zerzevan Kalesi ve Ulu Cami gibi birçok tarihi mekânı da gezme, Diyarbakır'ın tarihi, kültürü ve gastronomisi konularında unutulmaz deneyimler yaşama fırsatı buldu.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, katılımcıların proje kapsamında birçok deneyim edindiklerini belirtti. Proje için 20 farklı ilden 30 fen bilimleri öğretmeninin Diyarbakır'a geldiğini ifade eden Küçükali, bir hafta boyunca aldıkları akademik, teorik, uygulamalı eğitimlerle okullarına döndüklerinde kullanabilecekleri birçok deneyim edindiklerini aktardı. Küçükali, Türkiye'nin son yıllarda astronomide atılım yaptığını ve öğretmenlerin okullarına döndüklerinde nice başarılı öğrenciler yetiştireceklerini de sözlerine ekledi.