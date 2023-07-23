Doğu Anadolu’nun lokomotifi oldular

Bingöl Üniversitesi son yıllarda yapmış olduğu çalışmalarla bölgenin lokomotifi olma yolunda ilerliyor. Üniversite hem fiziki hem de akademik alt yapısı ile gün geçtikçe daha iyi bir konuma gelerek hem ulusal hem de uluslararası alanda bölge üniversiteleri arasında ön plana çıkıyor. 2007 yılında kurulan, 2008-2009 Akademik Yılı'nda da ziraat fakültesi ile eğitim çalışmalarına başlayan üniversite 10 fakülte, 5 enstitü, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 21 araştırma ve uygulama merkezi, 2 merkezi laboratuvar ile öğrenim hayatına devam ediyor. Bingöl Üniversitesi, 16 yıl gibi kısa sürede 80 ön lisans, 56 lisans, 56 yüksek lisans ve 20 doktora programı olmak üzere toplamda 212 programda öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Üniversite yetkilileri kurumla ilgili şu bilgileri paylaştı:Bugün üniversitemizde 49 profesör, 63 doçent, 212 doktor öğretim üyesi, 217 öğretim görevlisi ve 167 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 706 akademik ve 609 idari personel ile eğitim faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Fakültelerimize baktığımız zaman şu an 10 fakültemiz bulunmaktadır. 2016 yılında göreve başladığımızda 7 olan fakülte sayımız bugün 10 fakülte oldu. 8 Nisan 2016 yılında sağlık bilimleri fakültesi, 25 Haziran 2021 tarihinde spor bilimleri fakültesi ve 27 Temmuz 2022 tarihinde ise 10'uncu fakültemiz olan fizik tedavi ve rehabilitasyon fakültemizin kuruluşu gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Türkiye'deki üniversiteler arasında "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nin 4'üncüsü üniversitemizde kuruldu.Türkiye'de ilk olarak Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan enstitü, program ve merkezler şöyle: Arı ve Doğal Ürünler Ar-Ge ve Ür-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi Arı ve Arı Ürünleri Anabilim Dalı (Yüksek Lisans ve Doktora Programı) Bingöl Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Kıraat İlmi Eğitimi Araştırma Merkezi