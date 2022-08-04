Doğumunda doktoru, üniversite yolunda danışmanı oldu

YKS'NIN ardından tercih yapmaya hak kazanan gençler için Atlas Üniversitesi'nde gerçekleştirilen tercih günlerinde duygulandıran bir tesadüf yaşandı. Aday öğrenci Hilal İlhan tercih danışmanlığı almak için geldiği kampüste kendisinin hem doğum hem de çocukluk doktorluğunu yapan Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş ile karşılaştı. Dr. Elgörmüş, Hilal'in bu kez de tercih danışmanı oldu ve kariyer yolcuğundaki ilk desteği verdi. Dr. Elgörmüş, "Elbette duygulanmamak elde değil. Doğum kontrollerinden, neredeyse ergenlik dönemine kadar takibimizde olan insanları, kariyer hedeflerinde yol haritasını çizmek üzere yola çıkmış bireyler olarak görmek, hem keyif veriyor, hem de duygulandırıyor" dedi.Hilal İlhan'ın babası Kemalettin İlhan bu tesadüfün kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederken, "Kızımızın doğumundan itibaren doktorluğunu yapan Sayın Yusuf Elgörmüş'ü burada görmek bizi hem mutlu etti, hem duygulandırdı. Hayatımızın en önemli anlarında yanımızda olan Yusuf hocama değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.