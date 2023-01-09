Dokuma Tasarımında Yaratıcılık ve Endüstri Projesi

Prof. Havva Halaçeli Metlioğlu'nun danışmanlığını yaptığı ve Arş. Gör. Hale Yılmaz'ın asiste ettiği Dokuma Tasarımı 4 dersi kapsamında 3. sınıf öğrencilerinin ortaya koyduğu çalışmalar; Kıvanç Tekstil Tasarım Merkezinin 2022 yılının trend renklerinde temin ettiği iplikler ile dokundu.

Proje kapsamında öğrencilerden metaforik anlatım yöntemini kullanarak tema belirlemeleri istendi. Bu kapsamda öğrenciler, iki yüzü de kullanılabilen çift katlı yapıda renk örgü efekti kullanarak giysilik kumaş tasarımları yaptılar.

Kıvanç Tekstil Firmasının daveti ile Ürün Geliştirme Müdürü Gülsen Bağcı Özdem ve Ürün Geliştirme uzmanı Büşra Çeltikçi eşliğinde firmayı gezen öğrenciler, daha sonra tema ve hazırladıkları dokuma kumaş tasarımlarını anlattıkları bir sunum gerçekleştirdiler. 14 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen sunumlarda seçilen 4 öğrencinin birer kumaşı, öğrencilerin de sürece tanık olmaları sağlanarak Kıvanç Tekstil tarafından endüstriyel olarak üretildi.

Projeyle ilgili bilgi veren Prof. Havva Halaçeli Metlioğlu, proje kapsamında öğrencilerin numune tezgâhlarda elde dokudukları kumaşlarının endüstriyel yorumlarını görmelerini ve endüstri ortamında birebir bulunarak üretim sürecine katılmalarının sağlandığını ifade etti.