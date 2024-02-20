Dünyada bir ilk: Uluslararası üniversite modeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye ziyareti kapsamında iki ülke arasında, yükseköğretim alanında da önemli bir işbirliği hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde Bakü'de ortak bir üniversite kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. İki ülke arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğini yeni boyuta taşıyacak "Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi"nin Bakü'de kurulmasına ilişkin anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in huzurunda düzenlenen törenle imzalandı. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi uluslararası bir üniversite modeli olarak dünyada ilk olma özelliğini de taşıyor. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi başta sağlık, mühendislik ve bilişim sahalarında Türk yükseköğretim tecrübesini Azerbaycan'a taşıyacak. Bu yıl içinde faaliyete geçecek ortak üniversitede eğitim verilen alanlarda nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve her iki ülkenin bilimsel araştırma kapasitelerinin bir araya getirilmesi amaçlanıyor. Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) belirlenecek köklü Türk üniversitelerinin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının yürütüleceği Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, yeni yükseköğretim modeli olarak bölgesel ve uluslararası üniversite adaylarına hitap edecek.