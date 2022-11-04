Dünyanın eğitim sorunları İstanbul’da masaya yatırıldı

"KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİK"

Zirvede konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, "Yaklaşık 19 milyon öğrencisiyle 1 milyon 200 bin öğretmeniyle Milli Eğitim Bakanlığı bu pandemi dönemini, bu salgın dönemini çok dikkatli, tedbirli ve krizi fırsata çevirecek şekilde değerlendirdi" dedi. Meslek liselerininin de pandemi döneminde önemli işler yaptığına değinen Sezgin ''Meslek liselerimiz bu pandemi döneminde çok ciddi derecede hijyenik elemanları, maskeleri ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri üretmiş, sadece üretmekle kalmamış, ülkemizin ihtiyacını gördükten sonra yurt dışına da ithal etmiştir" diye konuştu.