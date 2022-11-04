Dünyanın eğitim sorunları İstanbul’da masaya yatırıldı

Zirvede Kovid-19 salgını sonrası eğitimde ne gibi gelişmelerin yaşanacağının değerlendirildiği zirvede, "Okulun Geleceği: Pandemi Sonrası Eğitimin İhtiyaçları", "Okula Yeniden Dönüş", "Kovid Neslinin Geleceği", "Farklılaştırılmış Eğitim" ve "Eğitimde Alternatif Arayışlar" başlıklı oturumlarla eğitimin geleceğinin tartışıldı.
"KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİK"
Zirvede konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, "Yaklaşık 19 milyon öğrencisiyle 1 milyon 200 bin öğretmeniyle Milli Eğitim Bakanlığı bu pandemi dönemini, bu salgın dönemini çok dikkatli, tedbirli ve krizi fırsata çevirecek şekilde değerlendirdi" dedi. Meslek liselerininin de pandemi döneminde önemli işler yaptığına değinen Sezgin ''Meslek liselerimiz bu pandemi döneminde çok ciddi derecede hijyenik elemanları, maskeleri ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri üretmiş, sadece üretmekle kalmamış, ülkemizin ihtiyacını gördükten sonra yurt dışına da ithal etmiştir" diye konuştu.
51 ÜLKEDE 440 OKUL
Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Birol Akgün ise Maarif Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bugün itibariyle Maarif Vakfı'nın 51 ülkede 440 eğitim kurumu bulunduğunu söyleyen Akgün ''Bunların 418'i K-12 seviyesindeki okullardan oluşmaktadır. Ayrıca Arnavutluk'ta bir üniversitemiz ve 12 farklı ülkede 21 farklı etüt merkezlerimiz de eğitim vermektedir. 6 kıtaya yayılmış eğitim kurumlarımızla 50 bini aşkın öğrenciye kaliteli ve nitelikli eğitim hizmeti vermekteyiz" diye konuştu.