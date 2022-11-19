Girne Üniversitesi, dünyanın en iyi denizcilik üniversiteleri arasında yer aldı

Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği'ne kabul edilen Girne Üniversitesi dünyanın en kaliteli 69 denizcilik akademi ve üniversitesinden biri oldu. Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: "Bir hedef olarak belirlediğimiz üyeliğimizi politik izolasyonlar başta olmak üzere, zorlu geçen bir süreç sonunda aldık" dedi. Prof. Dr. Salihoğlu, "Yükselmekte olan akademik başarımız, artan öğrenci sayılarımız ve akademik personel başına düşen 1,5 bilimsel yayın oranımızın yanı sıra IAMU üyeliğimiz de haklı bir gurura vesile olmuştur. Denizcilik ve deniz bilimleri alanındaki hedeflerimiz çok büyük. Yaşanan bu gururlu anın, gelecek günlerde yaşanacak daha büyük başarıların sadece bir habercisi oldu" diye konuştu.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Uzakyol Baş Mühendis Volkan Varışlı da ise, "KKTC'yi profesyonel denizci yetiştiren, mezunları aranan bir denizcilik eğitim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz."