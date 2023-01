Dünyanın ilk Türk küresel öğrencisi

1998 yılında Ankara'da doğan Selim Keçeli, 'yaygın anksiyete bozukluğu' rahatsızlığı nedeniyle zor bir eğitim dönemi geçirdi. Bu nedenle henüz ortaokul yıllarında özel gereksinimli bireylerin eğitimleri için çalışmalar yapmaya karar verdi. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazandı. Selim, hayatını dezavantajlı gençlerin, özellikle de eğitim imkânı olmayanların hayatlarını iyileştirecek sosyal projelere adadı. Onlarca sivil toplum örgütünün çalışmalarında gönüllü yer aldı. Kendi imkânlarıyla sosyal bir inisiyatif olan OGB Project'i kurdu. OGB Projesi'nin yürüttüğü örnek çalışmalar sonucunda dünya çapında 100'den fazla ülkede 450'den fazla sosyal girişimin küresel bir hareketi olan We Make Change ile ortaklık kurdu. Keçeli 2022'de dünyanın en büyük eğitim vakfı olan, UNESCO elçisi Sunny Varkey'in kurucusu olduğu Varkey Foundation tarafından düzenlenen, 150 ülkeden 7 bin adayın katıldığı Küresel Öğrenci Ödülü'nde 50 finalist arasına girmeyi başaran ilk Türk oldu.Selim Keçeli, OGB Projesi'nin çalışmaları ve özel ihtiyaçları olan bireyler için çalışan kamu ve sivil toplum kuruluşlarına verdiği destek sonucunda 100 ülkede 450 sosyal girişimin küresel bir gücü olan We Make Change tarafından 2021'de dünyanın en özgün gençlerinden biri seçildi. SABAH'a konuşan Keçeli, "Benim en büyük hayalim ülkemde, dünyada özel gereksinimli bireyler için çalışmalar yapmak, onlara ve ailelerine gönüllü olarak destek olmaktı. Çünkü ben kendimi geleceğin bir öğretmen adayı olarak küresel huzuru sağlamaya yönelik çalışmalara adamış bir toplum gönüllüsü olarak görmekteyim" dedi.Keçeli 2022'de dezavantajlı öğrenciler için özel eğitim, aile eğitimi ve uzmanlık eğitimi konularında araştırmalar yapan "Selim Keceli Akademi"yi kurdu. Selim, kurduğu bu akademi ile birlikte maddi durumları nedeniyle eğitim olanaklarından yararlanamayan öğrencilere ücretsiz olarak eğitim ve öğretim sağlamayı amaçlıyor. Selim'in hayali, OGB Project Sosyal Girişimi'ni ve Selim Keceli Akademi'yi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda faaliyet gösteren, dünyanın her ülkesinde aktif hizmet veren bir organizasyona dönüştürmek.