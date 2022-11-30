Duygu Eş Anlamlısı - Duygunun Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı

Türkçe'de yer alan kelimelerin anlam ve tür bakımından birebir aynı anlama gelen fakat yazılış bakımından benzerlik göstermeyen eş anlamlıları (anlamdaşları) bulunmaktadır. Bir bakımdan kelimelerin birbirinin yedekleri olarak da kabul edilebilecek olan anlamdaşları, eğitim-öğretim kurumlarındaki Türkçe derslerinde konu olarak öğrencilere öğretilirken, gündelik yaşamda kullandığımız yazı ve konuşma dilinde anlatımda kelime tekrarına düşmeme zenginlik katmak amacıyla kullanıldığı gibi bulmaca çözenler de çokça bu konuyla ilgili sorularla karşılaşmakta. Bu kelimelerden biri olan Duygunun Eş Anlamlısı Olan Sözcük de merak konusu olarak Duygu Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynaklı olarak Duygu Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtı ve örnekli anlatımı şöyle;

DUYGU EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Duygu kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe Sözlükte yer alan isim türündeki eş anlamlısı

His

Önsezi

olarak yer almaktadır.

Türkçe'de kurulacak herhangi bir kurallı ve anlamlı cümlede duygu sözcüğünün yerine yukarıda yazan kelime koyulduğunda anlam ve tür değişikliğine yol açmayacaktır.

DUYGU NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükteki Duygu kelimesinin isim türündeki anlamları ve örenekli açıklamaları şu şekilde

Anlam1: Duyular aracılığıyla algının sağlanması, his olarak ifade edilmektedir.

Buna örnek olarak; Bitkilerde duygu var mı? sorusu verilebilir.

Anlam 2: Herhangi bir durum, olay, varlık veya insanın, kişilerin iç dünyasında oluşturduğu profil ve izlenim olarak açıklanmaktadır.

Örnek olarak;

"Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir." (Burhan Felek)

verilebilir.

Anlam 3: TDK güncel Türkçe sözlükte duygu kelimesi önsezi olarak da ifade edilmektedir.

Örnek olarak Aka Gündüz'ün eserinde yer alan

"Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."

İfadesi verilebilir.