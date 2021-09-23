Duyuru Eş Anlamlısı Nedir? Duyuru Kelimesinin Eş Anlamlısı

Duyuru kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. Duyurmak fiilinden duyuru ismine dönüşen kelimenin anlamı ise Türk Dil Kurumu'na göre 'herhangi bir haberi, işi ve olayı duyurmak adına yayımlanan, sözlü ya da yazılı haberdir. Duyurunun eş anlamlısı...

DUYURU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Bir olguyu, işi ya da durumu duyurma adına yayımlanan sözlü ya da yazılır haber anlamına gelen duyuru kelimesinin en az duyuru kadar kullanılan 2 eş anlamlısı bulunmaktadır. Fransızca 'announce' diye yazılan "anons" kelimesi duyuru kelimesinin tam karşılığıdır. Duyuru kelimesinin bir diğer eş anlamlısı ise "ilan"dır. Farklı kaynaklara göre 'bildiri' kelimesi de duyuru kelimesinin eş anlamlısıdır.

İngilizce'de karşılığı "announcement" ve "notice"tir.

DUYURU KELİMESİNİN ANLAMI

Duyuru, açıkça bildirme ve ilan etme, anons yapma gibi eylemlerdir. Duvara asılma, gazeteye verilme, radyo ve televizyonlarda yayınlanma gibi yollarla duyuru yapılabilir.

DUYURU KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Müdür çok önemli bir duyuruda bulundu.

Yarışma hakkındaki duyuruyu gördün mü?

Yeni dönemde açılacak dersler duyuru panosuna asıldı.

"Bir hafta sonra Harry, Ron ve Hermione tam Giriş Salonu'ndan geçiyorlardı ki, duyuru tahtası çevresinde toplanmış küçük bir insan kümesi gördüler." (Harry Potter Sırlar Odası - J. K. Rowling)

DUYURUNUN EŞ ANLAMLILARI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM