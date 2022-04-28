Eğitim kalitesinde dünyada ilk 10’da

Times Higher Education'ın dünyadaki üniversiteleri, bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yaptıkları katkıları analiz ederek sıraladağı Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması listesinde bir çok kriter yer alıyor. Londra merkezli uluslararası derecelendirme kuruluşu, hazırladığı sıralama ile dünya genelindeki üniversiteleri daha iyi bir yaşama katkıda bulunmaları için teşvik etmeyi amaçlıyor.

Gücünü bilimsel üretkenlikten alan girişimci bir üniversite olduklarını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Gücümüzü; ülkemize, Türkiye'mize ve dünyamıza duyduğumuz sorumluluktan alıyoruz. Sürdürülebilir bir kalkınma ve çevre için projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Sanatsal etkinliğimizle yaşam alanımızı ve toplumu dönüştürmek için çalışırken; sadece teoriye değil pratiğe ve uygulamaya dayalı eğitim modelimizle sürdürülebilir bir gelecek kuracak yeni nesiller yetiştiriyoruz" dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Times Higher Education'ın açıkladığı Dünya Üniversiteleri Etki Sıralamasında eğitim kalitesi alanında geçen yıla göre 23 basamak yükselerek dünya genelinde ilk 10 üniversite arasında yer almamız; bilimsel üretkenliğimiz, somutlaştırdığımız projelerimiz ve sanatsal üretimimizle toplumsal fayda üretme yolunda doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Bu gurur, Yakın Doğu Ailesi'nin her bir ferdinin ortak emeğinin bir sonucudur" diye konuştu.