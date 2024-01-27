Eğitimci Onay: Kitap okutmak ceza olmamalı

TYB Erzincan Şubesinin haftalık programları devam ediyor. Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesinin bu haftaki konuğu Eğitimci Oğuz Kürşat Onay oldu.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi Kültür evinde çok sayıda katılımcıya hitap eden Oğuz Kürşat Onay Türkiye'deki insanların pek çoğunun okumadığını, okumadığı için de problemleri çözme yeteneği kazanamadığını söyledi.

Yapılan uygulamalara da değinen Oğuz Kürşat Onay; "Okumak insana zevk ve keyif vermelidir. Okuma isteği kişinin severek yaptığı bir eylem olmalıdır. Eğer kitap okumayı ceza aracı olarak görüyor öğrenciye kitap okuma cezası veriyorsan, öğrenciyi kitaptan uzaklaştırıyorsun demektir. Düşünmeyen insanlar Türkiye'de 8-10 kelime ile hayatlarını sürdürebilirler. Oysa insanlar kelimelerle düşünürler. Ne kadar kelime biliyorlarsa o kadar düşünebilir ve tahayyül edebilirler. Bildikleri kelimenin çokluğu ile anlayışları da gelişir. Böylece problem çözme yetenekleri de artar. Bu sebeple insanlara mutlak surette çok okuma yeteneği kazandırmalıyız. İnsan ne kadar çok okursa düşünce kapasitesi de o kadar artar" dedi.

Yaklaşık bir saat süren konuşma sonrasında Oğuz Kürşat Onay dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Program sonrasında Türkiye Yazarlar Birliği Şube başkanı Halil İbrahim Özdemir'in imzaladığı teşekkür Belgesini Prof. Dr. Ekrem Köksel, tablo hediyesini ise Prof. Dr. Âdem Dölek Oğuz Kürşat Onay'a takdim etti.