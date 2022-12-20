"Eğitimde fırsat eşitliği için elimizden geleni yapıyoruz"

Faydasıçok Vakfı, öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla çeşitli, eğitimler, mentor çalışmaları, koçluk programları, sosyo-kültürel etkinlikler düzenlemekte. 5 yıldır eğitim alanında birbirinden farklı projeler üreterek tüm Türkiye'de eğitim gören öğrencilere destek veriyor. Sedefteki İnciler, İz Bırakanlar ve El Ele projeleri ile adını duyuran Faydasıçok Vakfı, şimdiye kadar 866 öğrenciye burs imkanı sağladı. 100 öğrenci de vakıf programlarından mezun odu.

VAKFIN SUNDUĞU İMKANLAR

Öğrencilerine; üniversitedeki öğrenim süreleri boyunca maddi desteğin yanı sıra alanında deneyimli gönüllüler tarafından verilen mentorluk desteği sağlıyor. Faydasıçok Akademi bünyesinde yıllık eğitim takvimleri oluşturarak öğrencilerin kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler veriyor. Hasçelik bünyesindeki tüm departmanlarda ve üretim tesislerinde staj desteği sağlıyor. Çeşitli sosyo-kültürel etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin bu aktivitelere katılımını sağlıyor.

VAKFIN ÖNCELİKLİ HEDEFİ; KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE KATKI SAĞLAMAK

"Kız çocuklarının eğitimi ve dolayısıyla kadın istihdamı ülkemizin kalkınması için öncelikli konularının başında geliyor. Faydasıçok Vakfı, 2017 yılında ilk projesi olan Sedefteki İnciler'i hayata geçirdi. Sanayi alanında çalışan bir şirket olarak şirketlerinde çalışan kadın mühendis oranının düşük olması, kadınlar tarafından mühendislik gibi teknik, matematiksel ve sosyal veriler ışığında insanların kullanımına yönelik yeni sistemler üretme ve geliştirmeye açık bir mesleğin tercih edilmemesi Sedefteki İnciler projesini hayata geçirmelerine neden oldu. Proje kapsamında mühendislik bölümünde okuyan kız öğrencilere burs vermenin yanı sıra; eğitim, staj, mentorluk, koçluk, istihdam ve sosyal etkinliklerle onları destekleyerek kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının, eğitim imkanlarının dağılımındaki eşitsizliklerin ve önyargıların yine eğitimle aşılabileceğine inanıyoruz. Kız çocuklarının eğitimi ve dolayısıyla kadın istihdamı ülkemizin kalkınması için öncelikli konularının başında geliyor. Daha fazla kız çocuğunun eğitim almasının daha fazla kadın istihdamı olduğuna ve daha fazla kadın istihdamının da daha gelişmiş ve kalkınmış bir ülke demek olduğuna inanıyoruz."

YENİ DÜNYA ZİRVESİ

Bu yıl ilk kez düzenledikleri Yeni Dünya Zirvesi'nde gençlerin geleceğine ışık tutmayı hedefleyen Faydasıçok Vakfı, 2022-2023 eğitim döneminin açılışını 12 Kasım 2022 tarihinde İş Sanat Kültür Merkezi'nde 'Yeni Dünya' zirvesiyle gerçekleşti. İş dünyasından önemli konuşmacıların katılımıyla gerçekleştiren zirvede; girişimcilik, liderliğin değişen yönleri, sosyal sorumluluğun yanı sıra Z kuşağının hayattan ve iş dünyasından beklentileri gibi önemli başlıklar ele alındı.

BURS İMKANLARI

Faydasıçok Vakfı 6 yıldır Sedefteki İnciler, İz Bırakanlar ve El Ele programları kapsamında toplam 866 öğrenciye burs imkanı sağladı. 2022-2023 eğitim döneminde 300 üniversite öğrencisine burs vermeye devam edeceklerini ifade etti.

GELECEK PLANLARI

Vakıf, Türkiye'de eğitim gören, vakıf imkan ve projelerinden yararlanan öğrenci sayısını binlere ulaştırmayı amaçlıyor. Çeşitli illerde eğitim gören kız ve erkek öğrencilerin barınma ve yurt sorununa çözüm sunmak amacıyla yurt binaları projeleri planlıyor. Öğrencilerin bilimsel ve kişisel olarak donanımlı yetişmeleri ve iyi eğitim almaları için ise okul inşa etmek de planları arasında.