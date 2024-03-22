Eğitimde İş Birliği protokolü imzalandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanlığında Dekan Prof. Dr. Mücahit Kağan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal iş birliğini imzaladı.

İşbirliği protokolü imza töreninde Dekan yardımcısı Prof. Dr. Erdem Yavuz ve Doç. Dr. Alper Kaşkaya'da hazır bulundu.

ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI ARTACAK

Protokol ile Erzincan ilindeki Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim kalitesini artırmak için belirlenen alanlarda ve diğer uygun alanlarda planlı çalışmalar yaparak öğrencilerin başarısını artırmaktır. Bu çerçevede, eğitim programlarının iyileştirilmesi, öğretmenlerin yetkinliklerinin artırılması, mezun öğretmen adaylarına pratik deneyim kazandırılması ve ailelerin gelişimine destek sağlanması için iş birliği ve koordinasyon sağlamaktır. Ayrıca bilimsel faaliyetlerin desteklenmesi adına da EBYU Etik Kurumlarından alınacak izinlerle doğrudan ilgili kurumlarla (resmi ve özel eğitim kurumları) iletişim kurulabilme imkanı da protokolde yer almıştır. Bu protokol, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fakültemiz arasında yapılan iş birliğiyle eğitimin niteliğini artırmayı ve hizmetlerin geliştirilmesini amaçlanıyor.