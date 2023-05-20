Eğitimdeki reformları OECD de tescilledi! OECD’den Türkiye’deki eğitime övgü

MESLEKİ EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM

Raporda mesleki eğitimle ilgili yapılan çalışmalar ile meslek lislerinin üretim kapasitelerine de geniş yer verildi. Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesinde meslek liselerinin ürettiği ürünlerden örneklere yer verildi. Türkiye'nin farklı yerlerinde ve meslek alanlarında açılan 55 Ar-Ge merkezinin mesleki eğitimde yenilikçi üretime sağladığı katkı vurgulandı. Bu merkezlerin de katkısıyla fikri mülkiyet ürünlerinin sayısında büyük bir artışın sağlandığı bilgisine yer verildi.



MUHALEFET ELEŞTİRDİ OECD ALKIŞLADI

Raporda en dikkat çeken konu başlıklarından biri de öğretmelerle ilgili yapılan çalışmalar oldu. Muhalefetin her fırsatta eleştirdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndan raporda övgüyle bahsedildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenlik mesleğini bir kariyer yolu haline getirdiği ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler yaptığı vurgulandı. Raporda ayrıca öğretmen başına ortalama eğitim saatinin kısa sürede 39 saatten 250,1 saate çıktığı, mesleki gelişim faaliyetlerine katılan öğretmen oranlarının büyük ölçüde arttığı ifade edildi.