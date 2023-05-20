Eğitimdeki reformları OECD de tescilledi! OECD’den Türkiye’deki eğitime övgü

Rapora göre Türkiye'de 5-14 yaş aralığındaki okullaşma oranları OECD ortalamalarının üzerine çıktı. 3-5 yaş aralığındaki çocukların okullaşma oranları ise OECD ortalamalarının altında kalsa da 2014'ten bu yana dikkat çeken artışa vurgu yapıldı. Bu oranların artırılması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022 yılında yürütülen Erken Çocukluk Eğitimi Seferberliği'nin önemine dikkat çekildi. Yeni oluşturulan 6 bin yeni anaokulu kapasitesinin sağlayacağı katkı vurgulandı.
YATIRIMLARINI EN ÇOK ARTIRAN ÜLKE
Raporda Türkiye'nin eğitim yatırımlarını son 10 yılda en fazla artıran ülkeler arasında gösterildi. Türkiye, 2011-2019 yılları arasında ilkokuldan yükseköğretime kadar eğitim kurumlarına harcanan bütçenin gayri safi milli hasıladaki oranını en fazla artıran OECD ülkesi oldu. OECD ülkelerinin ortalaması yüzde 5.49 iken Türkiye'ninki yüzde 6 olarak açıklandı. Son 10 yılda 25-34 yaş aralığındaki yetişkinlerin eğitime katılımını en fazla artıran ülke de Türkiye oldu.
KRİZLERE KARŞI YÜKSEK DİRENÇ
Türkiye'de eğitime katılım 15-29 yaş aralığında 2008 ekonomik krizine rağmen OECD ortalamasından daha fazla artış gösterdi ve Kovid-19 salgınından sonra hızla salgın öncesi döneme dönüldü. Benzer şekilde genç istihdam oranlarında 2008 krizi sonrasında OECD ortalamasının düşüşe devam etmesine rağmen Türkiye'de 2010'da tekrar yükselişe geçti.
ÖZEL BÜTÇEYE VURGU
Raporda 2022'de ilk kez tüm okullara doğrudan bütçe gönderiminin yapıldığı ve gönderilen bütçenin 7 milyar lirayı aştığı ifade edildi. Eğitim yatırımlarıyla birlikte öğretmen başına düşen ortalama öğrenci sayısında da önemli düşüşler olduğu, tüm eğitim kademelerinde OECD ortalamasına yaklaşıldığına vurgu yapıldı.
MESLEKİ EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM
Raporda mesleki eğitimle ilgili yapılan çalışmalar ile meslek lislerinin üretim kapasitelerine de geniş yer verildi. Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesinde meslek liselerinin ürettiği ürünlerden örneklere yer verildi. Türkiye'nin farklı yerlerinde ve meslek alanlarında açılan 55 Ar-Ge merkezinin mesleki eğitimde yenilikçi üretime sağladığı katkı vurgulandı. Bu merkezlerin de katkısıyla fikri mülkiyet ürünlerinin sayısında büyük bir artışın sağlandığı bilgisine yer verildi.
MUHALEFET ELEŞTİRDİ OECD ALKIŞLADI
Raporda en dikkat çeken konu başlıklarından biri de öğretmelerle ilgili yapılan çalışmalar oldu. Muhalefetin her fırsatta eleştirdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndan raporda övgüyle bahsedildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenlik mesleğini bir kariyer yolu haline getirdiği ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler yaptığı vurgulandı. Raporda ayrıca öğretmen başına ortalama eğitim saatinin kısa sürede 39 saatten 250,1 saate çıktığı, mesleki gelişim faaliyetlerine katılan öğretmen oranlarının büyük ölçüde arttığı ifade edildi.