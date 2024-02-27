Eğitimin kalbi İstanbul’da atıyor

Avrasya Üniversiteler Birliği'nce düzenlenen 9'uncu Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) dün başladı. Dünyanın en büyük eğitim zirvelerinden biri olan EURIE'nin açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bugün itibarıyla 190'ı geçen ülkeden üniversitelerimize uluslararası öğrenciler gelmektedir. Bu, Türk yükseköğretiminin son yıllarda kazandığı ivmeyi de göstermesi bakımından fevkalade önemlidir" dedi. Özvar, "Uluslararası öğrenci hareketliliği, yükseköğretimin son yıllardaki en önemli konularından bir tanesidir. Bu zirve aynı zamanda, uluslararası öğrenci hareketliliği konusunda Türk üniversitelerinin ve dünya öğrencilerinin, bölge ülkelerinin aday öğrencilerine yönelik önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ise Türkiye'nin özellikle son 10 yılda küresel yükseköğretim alanında uluslararası düzeyde cazibe alanı olmayı başarıp yükseköğretimde dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına girmeyi başardığını söyledi. Aydın, "Bu başarıda büyük emekleri olan üniversitelerimizin yönetici, akademik, idari personeline, özellikle de YÖK Başkanımıza ve her daim bizlerin önünü açan, kendisine başvurduğumuzda her türlü çözümü önümüze koyan çok değerli Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.29 Şubat'a kadar sürecek zirveye 60'tan fazla ülkeden gelen katılımcılar, çalıştay ve paneller düzenleyecek. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından işbirlikçi kuruluşları ile 2 binin üzerinde rektör, akademisyen ve girişimciyi ağırlayacak.