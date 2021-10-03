Ehemmiyet Eş Anlamlısı Nedir? Ehemmiyet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Mühim olma, ağırlık, değerlilik, dikkate değer olma, dikkat ve ihtimam, kıymet, nazar-ı dikkati çekme gibi anlamlara gelen ehemmiyet, Türkçe'de çok az kullanılan kelimeler arasındadır. Ehemmiyet kelimesinin bilinen eş anlamlıları arasında, önem sözcüğü ilk sırada bulunuyor. Önem kelimesi, ehemmiyet kelimesine nazaran kıyasladığımızda kullanımı daha çok tercih ediliyor.

EHEMMİYET KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

İlk kez karşılaşılan ya da anlamı tam olarak bilinmeyen kelimelerin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Uzun zamandan beri Türkçemizde yer alan ve günlük yaşamımız içerisinde sıklıkla kullandığımız kelimelerden biri olan ehemmiyet ne demek? Ehemmiyet kelimesi son zamanlarda sık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla ehemmiyet kelimesinin anlamı ve kökeni hakkında bilgi edinmekte fayda var. Ehemmiyet kelimesi Arap dilinden Türkçemize kültür etkileşimleri sayesinde giren kelimelerden bir tanesidir.

Türk Dil Kurumu'na göre ehemmiyet kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

Önem

Cümle içerisinde kullanımına bir örnek verelim:

Hünkarımızın vereceği bu karar istikbalimiz açısından çok ehemmiyetli bir karar.

EHEMMİYET EŞ ANLAMLISI

Ehemmiyet sözcüğü ile ilk defa karşılaşan kişiler ilk olarak bu kelimenin eş anlamlısını merak edebilir. Ehemmiyet kelimesinin yerine kullanılabilecek olan kelimelerden bir tanesi de, önem kelimesidir. Önem ve ehemmiyet kelimeleri cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdendir.

EHEMMİYET KELİMESİNE BENZER SÖZCÜKLER

Ehemmiyet kelimesinin eş anlamlısı olan sadece 2 kelime vardır. Bu 2 kelime cümle içerisinde birbiri yerine kullanıldığında cümlede herhangi bir anlam kayması ya da bozulması olmaz.