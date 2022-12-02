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Giriş Tarihi: 2.12.2022 19:30

ELEV Eğitim Vakfı Okullarından Avrupa Birliği Projesi

ELEV Eğitim Vakfı Okulları Etiler Kampüsü Ortaokulunun yer aldığı “I’m Learning With S.T.E.A.M” sloganıyla düzenlenen e-Twinning projesi uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı projede; Türkiye, Azerbaycan, Jordan, Litvanya, Romanya, Latvia ülkelerinden öğrenciler yer aldı. Projede öğrencilerin günlük yaşam problemlerini STEAM becerileri ile çözüm üretmeleri hedeflendi. Bu proje ile 21. Yüzyılın yetkinliklerinin desteklenmesi, öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, STEM disiplinlerinin yenilikçi ve girişimci bireyler olarak benimsenmesini amaçlanarak çalışmalar yapıldı. Küresel ısınma ve iklim krizine dikkat çekebilmek için STEAM teması olarak çevre ve ekolojik sorunlar tercih edildi.

ELEV Eğitim Vakfı Okullarından Avrupa Birliği Projesi

Proje hakkında bilgiler veren proje ortağı ELEV Eğitim Vakfı Okulları Etiler Kampüsü Ortaokulunda görev alan Fen Bilimleri Öğretmeni Selime KAYALAR KARAGÖZ,bu etkinliklerle asıl gayelerinin, çevre sorunlarına dikkat çekme ve doğaya saygıyı öğrencilere kazandırmak olduğunu belirtti. KARAGÖZ, "Proje ile pandemi sürecinden olumsuz etkilenen öğrencilerimizin doğa ve bilim ile aralarındaki bağı güçlendirerek, çevre sorunlarını çözmenin bizlerin elinde olduğuna vurgu yapmak istiyoruz." dedi.

Etiler Kampüsünde butik bir okul olan ELEV Eğitim Vakfı Okulları, uluslararası platformlardaki projelere katılarak öğrencilerini evrensel ölçekte eğitim almalarına olanak sağlıyor. ELEV'in eğitim programları içerisinde akademik ve yabancı dil (ingilizce) eğitimi ile dikkat çekmektedir.

Avrupa birliği tarafından kurulmuş olan Erasmus+'ın bir parçası olan e-Twinning Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. Yüzbinlerce üye okul öğrencilerinin bir araya gelerek yerel ve evrensel bir probleme teknoloji araç gereçlerini kullanarak çözüm aradığı geniş katılımlı bir platform. Bu platformda öğrenciler proje geliştirdikleri gibi dil gelişimi, kültürel etkileşim vb. iletişim kurulabilmektedir.

STEAM, bilim (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering), sanat (Art) ve matematik (Math) disiplinlerini kullanarak bir probleme çözüm arama yönetime verilen isimdir. Bu yöntemle öğrenciler multidisipliner çalışma yaptıkları gibi derslerde öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda kullanma deneyimi elde ediyor. KARAGÖZ'de tam olarak bu tema üzerine çalışma yaptıklarını ve ELEV Eğitim Vakfı Okulları olarak çevre bilincini önemsediklerini ifade etti.

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ELEV Eğitim Vakfı Okullarından Avrupa Birliği Projesi
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