ELEV Eğitim Vakfı Okullarından Avrupa Birliği Projesi

Proje hakkında bilgiler veren proje ortağı ELEV Eğitim Vakfı Okulları Etiler Kampüsü Ortaokulunda görev alan Fen Bilimleri Öğretmeni Selime KAYALAR KARAGÖZ,bu etkinliklerle asıl gayelerinin, çevre sorunlarına dikkat çekme ve doğaya saygıyı öğrencilere kazandırmak olduğunu belirtti. KARAGÖZ, "Proje ile pandemi sürecinden olumsuz etkilenen öğrencilerimizin doğa ve bilim ile aralarındaki bağı güçlendirerek, çevre sorunlarını çözmenin bizlerin elinde olduğuna vurgu yapmak istiyoruz." dedi.

Etiler Kampüsünde butik bir okul olan ELEV Eğitim Vakfı Okulları, uluslararası platformlardaki projelere katılarak öğrencilerini evrensel ölçekte eğitim almalarına olanak sağlıyor. ELEV'in eğitim programları içerisinde akademik ve yabancı dil (ingilizce) eğitimi ile dikkat çekmektedir.

Avrupa birliği tarafından kurulmuş olan Erasmus+'ın bir parçası olan e-Twinning Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. Yüzbinlerce üye okul öğrencilerinin bir araya gelerek yerel ve evrensel bir probleme teknoloji araç gereçlerini kullanarak çözüm aradığı geniş katılımlı bir platform. Bu platformda öğrenciler proje geliştirdikleri gibi dil gelişimi, kültürel etkileşim vb. iletişim kurulabilmektedir.

STEAM, bilim (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering), sanat (Art) ve matematik (Math) disiplinlerini kullanarak bir probleme çözüm arama yönetime verilen isimdir. Bu yöntemle öğrenciler multidisipliner çalışma yaptıkları gibi derslerde öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda kullanma deneyimi elde ediyor. KARAGÖZ'de tam olarak bu tema üzerine çalışma yaptıklarını ve ELEV Eğitim Vakfı Okulları olarak çevre bilincini önemsediklerini ifade etti.