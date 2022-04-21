Elon Musk’ın rakipleri Türkiye’de yetişiyor! İlk yerli Metaverse için harekete geçtiler

İLK YERLİ 'METAVERSE' LİSELİLERDEN

* Mustafa Dinkçi - Eymen Arabacı:

İlk projeleri olan "Karma Gerçeklik Gözlüğü" ile sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçekliğin bir arada kullanılabiliyor. Türk üretimi, henüz hem karma hem de arttırılmış gerçekliğin bir arada kullanıldığı bir gözlük yok. Yurtdışından bu gözlüğü almanın fiyatı ise 80 bin ile 100 bin TL arasında değişiyor. Mustafa ve Eymen ise yazılımından tasarımına kadar her detayını kendileri yaptığı gözlüğü 35 bin TL'ye kullanıcılarla buluşturmayı planlıyorlar. İkinci projeleri "Multiverse". İkilinin bu proje ile amaçları "Yerli Metaverse" evreni kurmak. Kendi sanal dünyalarını oluşturmaya başlayan ikili henüz 14 yaşında olmalarına rağmen deyim yerindeyse ilk yerli Metaverse'i kurma hayaliyle yanıp tutuşuyor. Asosyal olmalarıyla bilinen Z kuşağı algısını kırmak isteyen gençler kurdukları sanal dünyada, tasarladıkları gözlükleri kullanarak, çevrimiçi olarak arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi hedefliyor. Üçüncü projeleri de ARGEP360. Bu proje, öğrencilerin derslerde tehlikeli elektronik deneyleri yaparken herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına yaptıkları tüm deney ve çalışmaları arttırılmış gerçeklik kullanılarak güvenli bir şekilde deneyimlemek. Aynı zamanda da deneylerde kullanılan malzeme maliyetini en aza indirgemek...