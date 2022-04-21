Elon Musk’ın rakipleri Türkiye’de yetişiyor! İlk yerli Metaverse için harekete geçtiler

Türkiye'nin teknolojik gelişmelerde dünyada öncü olmasını sağlamak için çabalayan; yaşları 13-16 arasında değişen gençler bu okulda. Hepsi okullarındaki hazırlık eğitimi sayesinde çok iyi derece İngilizce konuşuyor, bilim kurgu filmlerini aratmayacak türden projelere imza atıyor ve takım çalışmasının önemini küçük yaşlardan itibaren öğreniyor. Bu okulda Z kuşağı değil Teknofest kuşağı var. Bu okulda "İsmin ne?" diye sorulmuyor; "Projen Ne" diye soruluyor. Ayrıca diğer bir okul kuralı tüm öğrenciler kendilerinden alt sınıftaki öğrencilere bildikleri her şeyi öğretmek zorunda yani okulda Ahilik sistemi var. Bu okulda "ben" değil, "biz" kültürü hâkim.
Henüz 13 yaşındaki Sude Naz ve Osman 30 kişilik takımını yönetiyor ve "İnsansız Deniz Aracı" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kayra Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" projesinden esinlenerek balık pullarından insan derisi, plastik ve kemik dokusu üretiyor. Mustafa ve Eymen "İlk yerli Metaverse" kurmaya hazırlanıyor. Mehmet Emre, beyin dalgaları ile insanların elektronik eşyalarla "sadece düşünerek" haberleşmesini sağlayacak bir kafa bandı yaptı. Okul müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Hedefimiz dünyada parmakla gösterilen bir okul olmak, Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlamak. Bu okuldan Aziz Sancar'lar, Elon Musk'lar, Selçuk Bayraktar'lar çıkacak. Öğrencilerimize not olarak değil, yetenek olarak bakıyoruz. Hayata takım kültürü içinde katkı sağlamalarını bekliyoruz." dedi.
Öğrenciler de şunları dile getirdi:
14 YAŞINDA BALIK PULUNDAN İNSAN DERİSİ ÜRETTİ
* Kayra Koray Yılmaz: Emine Erdoğan'ın 'Sıfır Atık' projesi ile yakından ilgilenen Kayra bu projeden esinlenip balık pullarını dahi ziyan etmeyecek yeni bir proje hazırladı. Kayra, "Atıktan Sağlığa" projesi ile balık pullarından insan derisi, plastik ve kemik dokusu üretti. Kayra, lise öğrencisi olmasına rağmen gösterdiği üstün başarı sebebiyle Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitim alıp, çalışmalar yapıyor. Orada çalışmalar yapan ilk liseli...
İLK YERLİ 'METAVERSE' LİSELİLERDEN
* Mustafa Dinkçi - Eymen Arabacı:
İlk projeleri olan "Karma Gerçeklik Gözlüğü" ile sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçekliğin bir arada kullanılabiliyor. Türk üretimi, henüz hem karma hem de arttırılmış gerçekliğin bir arada kullanıldığı bir gözlük yok. Yurtdışından bu gözlüğü almanın fiyatı ise 80 bin ile 100 bin TL arasında değişiyor. Mustafa ve Eymen ise yazılımından tasarımına kadar her detayını kendileri yaptığı gözlüğü 35 bin TL'ye kullanıcılarla buluşturmayı planlıyorlar. İkinci projeleri "Multiverse". İkilinin bu proje ile amaçları "Yerli Metaverse" evreni kurmak. Kendi sanal dünyalarını oluşturmaya başlayan ikili henüz 14 yaşında olmalarına rağmen deyim yerindeyse ilk yerli Metaverse'i kurma hayaliyle yanıp tutuşuyor. Asosyal olmalarıyla bilinen Z kuşağı algısını kırmak isteyen gençler kurdukları sanal dünyada, tasarladıkları gözlükleri kullanarak, çevrimiçi olarak arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi hedefliyor. Üçüncü projeleri de ARGEP360. Bu proje, öğrencilerin derslerde tehlikeli elektronik deneyleri yaparken herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına yaptıkları tüm deney ve çalışmaları arttırılmış gerçeklik kullanılarak güvenli bir şekilde deneyimlemek. Aynı zamanda da deneylerde kullanılan malzeme maliyetini en aza indirgemek...
SADECE DÜŞÜNEREK EŞYALARLA HABERLEŞECEĞİZ
*Mehmet Emre Çelebi:
Mehmet'in projeleri saymakla bitmiyor. En öne çıkanları şöyle: Çelebi, göz irisini tarayıp check-up yapan bir yazılım yazıyor. Okulda Mehmet Emre'ye tüm hocaları ve arkadaşları "Ben adamı gözünden tararım" diye sesleniyor. İkinci öne çıkan projesi "Nesnelerin Haberleşmesi". İsmi ilk duyulduğunda aşina olmasak da bu proje çok şey vadediyor. Bu programla birlikte Mehmet Emre tasarladığı beyin dalgalarını algılayan kafa bandını taktıktan sonra aynı yazılımın olduğu tüm elektronik cihazlarla aklıyla haberleşebilecek. Mehmet Emre'nin bu projesi ile yerimizden kalkmadan sadece düşünerek fırınımızı kapatıp, arabamızın kilitli olup olmadığını öğrenebilecek ve bilgisayardaki işlerimizi sadece düşünerek yapabileceğiz.
İLK DENİZALTI İNSANSIZ ARAÇ GELİYOR
*Sude Naz Cirit - Osman Ahmet Altınordu:
*Görüntü işleme ile çalışan sürücüsüz araçlar" üretmek ve bu araçlar sayesinde trafik kazalarını en aza indirmek. İkinci projeleri "Denizden Kalkan İnsansız Araçlar" üretmek. Dünyada eşi benzeri olmayan proje ile acil durumlarda kullanılmak üzere denizlerde kullanılabilecek insansız hava aracı üretme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Fotoğraflar: Saffet Azak