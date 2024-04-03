Emekli büyükelçi Önhon’dan Ortadoğu’daki son gelişmelerle ilgili konferans

Moderatörlüğünü Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı'nın yaptığı ve ücretsiz olarak halka açık gerçekleştirilen konferansa, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Emekli Büyükelçi Ömer Önhon verdiği konferansta; Suriye'nin yanı sıra Ortadoğu'daki son gelişmeleri de tüm detaylarıyla değerlendirdi.

Suriye'de 2011'de başlayan ve günümüzde de devam eden iç savaşın hangi tarihsel evrelerden geçerek gerçekleştiğine değinen Önhon, bu süreçteki iç ve dış dinamiklerin neler olduğunu ele aldı. Dinleyiciler arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, etkinliğin ardından Emekli Büyükelçi Ömer Önhon'a teşekkür plaketi takdim etti. Önhon, daha sonra "Büyükelçinin Gözünden Suriye" adlı kitabını ise konferans sonunda katılımcılar için imzaladı.