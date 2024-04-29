En anlamlı dalış

Akdeniz Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kemer Paris 2 Batığı Dalış Etkinliğinin 18'incisi düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sualtı Sporları Topluluğu'nun Kemer Belediyesi'nin destekleriyle düzenlediği etkinlik, 1'inci Dünya Savaşı'nın büyük kahramanı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in mezarının ziyaret edilmesiyle başladı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu Başkanı Onur Kuş ve topluluk üyeleri, dünya askeri tarihinde ilk defa bir uçak gemisi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in kabri başında İstiklal Marşı okuyarak saygı duruşunda bulundu.

DENİZDEDEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Bu yıl 60 katılımcı ile 3 gün boyunca gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu tarafından katılımcılara etkinlik hakkında bilgilendirmeler ve Paris II batığı hakkında sunumlar yapıldı. Etkinliğin ikinci gününde şanlı zaferimizi hatırlatmak ve şehitlerimizi anmak adına suda 54 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı açıldı ve Paris II batığına anlamlı bir dalış gerçekleştirildi. Sonrasında katılımcılarla beraber Ayışığı Koyu'nda resif dalışı gerçekleştirildi.

TARİHE YOLCULUK YAPILDI

Etkinliğin son gününde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Paris II savaş gemisini batırmak için topların konuşlandığı siperlere tırmanıldı. Zirvedeyken topların askeri açıdan nasıl mevzilendirildiği, o anda yaşananlar, o günün yaşam koşulları ve askerlerimizin hayatı idamesi konusunda tarihi bilgiler katılımcılara aktarılarak tarihe yolculuk yapıldı.Son aktivite olarak Phaselis Antik Kenti'ne gezi düzenlendi. Gezi süresince arkeologlar tarafından kentin tarihi hakkında katılımcılara bilgiler verildi.