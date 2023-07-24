2007'de kurulan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen Engelsiz Üniversite Ödüllerinde "Mekanda Erişilebilirlik" kategorisinde 2'nci sırada yer aldı. Üniversite ayrıca dünyanın en yeşil kampüslerinin belirlendiği Green Metric sıralamasında 275'inci sırada yer alıyor. Üniversitenin bütün kampüslerimiz "Sıfır Atık Belgesi" sahibi. Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir "Uzun ve yorucu bir hazırlık süreci ve sınav maratonunu ardından hayatınızın en önemli kararlarından birini vermek üzeresiniz. Sizleri başarıyla tamamladığınız bu zorlu süreç için tebrik ediyorum. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak siz değerli öğrencilerimizi yeni eğitim döneminde aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyacağız. 20 bini aşkın öğrencisi ve 1500'ü aşkın akademik ve idari personeli ile büyük bir aile olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sizlerin de katılımıyla gücüne güç katacaktır. Üniversitemiz mühendislik alanlarından fen bilimlerine, güzel sanatlardan tıp ve diş hekimliğine kadar geniş bir yelpazede lisans; mesleki ve teknik alanlarda ise önlisans düzeyinde eğitimler vermektedir. Öğrencilerimiz teorik bilgilerini saha tecrübesi ile pekiştirebildikleri 3+1 ve 7+1 eğitim modelimizle sektörel deneyim kazanmaktadırlar" dedi. Rektör Beydemir "Üniversitemiz Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarının üyesi olup öğrencilerimiz uygun görülen süreler zarfında paydaş üniversitelerle eğitimlerine devam edebilmektedirler. Yerli ve yabancı pek çok üniversite ile öğrenci değişim protokollerimiz bulunmaktadır" bilgisini verdi.