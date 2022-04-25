Eşofman Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Eşofman Mı Eşortman Mı TDK?

TDK'da dilimizde bulunan tüm kelimelerin doğru anlamları ve doğru yazılışları açık bir şekilde ifade edilmiştir. Vatandaşların sıklıkla kullanmış olduğu ''eşofman'' kelimesi, azımsanmayacak kadar yanlış kullanılmaktadır. Bu yanlış kullanımın sık oluşu, eşofman kelimesinin doğru yazılışını vatandaşlar arasında sabit kılmayı zorlaştırmıştır. TDK'nın çalışmaları sayesinde bu kelimenin de doğru yazılışını ve anlamını öğrenebilmekteyiz.

Eşofman Nasıl Yazılır?



TDK resmi sitesinden sözlük araması yapıldığında; doğru yazılışı ''eşofman'' olan kelimenin, anlamı ise yine TDK'ya göre şu şekildedir; ''Genellikle spor çalışmalarında giyilen, pamuklu veya sentetik kumaştan, iki parçalı giysi.''

Türkçe içerisindeki birçok kelime insanlar tarafından karıştırılmaktadır. Bu duruma örnek olan eşofman kelimesi de birçok yanlış yazılışı ile insanlar arasında kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Örneğin eşofman kelimesi; eşortman, haşofman, haşortman ya da aşofman gibi yanlış yazılışları ile sürekli anlam karmaşasına sebep olmaktadır.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı ''eşofman'' olarak ifade edilmiştir. İster yalnız, ister tek başına cümle içerisinde kullanıma uygun bir kelimedir. Eşofman kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışlarını anlamak için şu cümleler örnek şekilde verilebilir;

DOĞRU: Bugün sporda eşofman giymezsem çok zorlanabilirim.

Bugün sporda eşofman giymezsem çok zorlanabilirim. YANLIŞ: Eğer eşortman almak istersen, mağazaya gidebiliriz.

Eğer eşortman almak istersen, mağazaya gidebiliriz. DOĞRU: Beden eğitimi dersinde herkes eşofman giymek zorundaymış.

Beden eğitimi dersinde herkes eşofman giymek zorundaymış. YANLIŞ: Öğlen olmuş, artık haşofmanlarımı terziden alabilirim.

Eşofman Nasıl Yazılır TDK?

Türk Dil Kurumu (TDK), Türk dilinin ehemmiyeti ve geleceği için hiç durmadan çalışma yürütmektedir. Mevcut kelimemiz; Türkçe'nin kendisini, tüm yanlışlardan arındırmak için çalışan TDK'ya göre; ''eşofman'' olarak yazılmalıdır. TDK tarafından, anlamı; ''genellikle spor çalışmalarında giyilen, pamuklu veya sentetik kumaştan, iki parçalı giysi'' olarak ifade edilen kelimenin doğru yazılışı eşofman olacaktır. Kelimenin doğru ve yanlış yazılışları şu şekildedir;

DOĞRU: Eşofman

Eşofman YANLIŞ: Eşortman

Eşortman YANLIŞ: Eşhofman

Eşhofman YANLIŞ: Haşofman

Haşofman YANLIŞ: Haşortman

Haşortman YANLIŞ: Aşofman

Eşofman TDK

Doğrusu, ''eşofman'' olarak yazılan kelimenin anlamı TDK'ya göre; ''genellikle spor çalışmalarında giyilen, pamuklu veya sentetik kumaştan, iki parçalı giysi'' olarak ifade edilmiştir.