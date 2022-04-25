Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Eşofman Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Eşofman Mı Eşortman Mı TDK?
Giriş Tarihi: 25.4.2022 15:55 Son Güncelleme: 25.4.2022 15:55

Eşofman Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Eşofman Mı Eşortman Mı TDK?

Eşofman Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Eşofman Mı Eşortman Mı TDK?

Eşofman nasıl yazılır? Bu soru da; Türk dilinin içerisinde bulunan ve yazılışı insanlarca karıştırılan diğer sözcükler gibi, cevabı aranan sorular arasında yerini almaktadır. Tüm dillerde, yanlış yazılan ve doğru yazımı karıştırılan kelimeler bulunmaktadır. Bu çeşit kelimeler, çok geniş bir yelpazesi olan Türk dilinin içerisinde de mevcudiyetini korumaktadır. İnsanlar kendi öz dillerini doğru kullanmak için, dilleri içerisinde bulunan her kelimenin yazılışlarını doğrusu ile bilmek zorundadır. Türkçe’nin içerisinde bulunan ‘’eşofman-eşortman’’ kelimesi de, vatandaşlar tarafından kafa karışıklığı yaratan bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek sosyal yaşantıda, gerek ise alışveriş ve pazarlamada sıklıkla kullanılan bu kelimenin doğrusunu bilmek, olası yanlış anlaşılmaların önüne geçecektir. TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazılışı; ‘’eşofman’’ olarak ifade edilmiştir. Genellikle eşortman, haşofman, haşortman ya da aşofman olarak bilinen kelimenin doğru yazımı ‘’eşofman’’ olacaktır. Vatandaşlar arasında birden fazla yanlış yazılışı bulunan eşofman kelimesini sizler için ele aldık. Eşofman nasıl yazılır? Doğru yazılışı eşofman mı eşortman mı TDK? Birlikte inceleyelim...

TDK'da dilimizde bulunan tüm kelimelerin doğru anlamları ve doğru yazılışları açık bir şekilde ifade edilmiştir. Vatandaşların sıklıkla kullanmış olduğu ''eşofman'' kelimesi, azımsanmayacak kadar yanlış kullanılmaktadır. Bu yanlış kullanımın sık oluşu, eşofman kelimesinin doğru yazılışını vatandaşlar arasında sabit kılmayı zorlaştırmıştır. TDK'nın çalışmaları sayesinde bu kelimenin de doğru yazılışını ve anlamını öğrenebilmekteyiz.

Eşofman Nasıl Yazılır?


TDK resmi sitesinden sözlük araması yapıldığında; doğru yazılışı ''eşofman'' olan kelimenin, anlamı ise yine TDK'ya göre şu şekildedir; ''Genellikle spor çalışmalarında giyilen, pamuklu veya sentetik kumaştan, iki parçalı giysi.''

Türkçe içerisindeki birçok kelime insanlar tarafından karıştırılmaktadır. Bu duruma örnek olan eşofman kelimesi de birçok yanlış yazılışı ile insanlar arasında kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Örneğin eşofman kelimesi; eşortman, haşofman, haşortman ya da aşofman gibi yanlış yazılışları ile sürekli anlam karmaşasına sebep olmaktadır.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı ''eşofman'' olarak ifade edilmiştir. İster yalnız, ister tek başına cümle içerisinde kullanıma uygun bir kelimedir. Eşofman kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışlarını anlamak için şu cümleler örnek şekilde verilebilir;

  • DOĞRU: Bugün sporda eşofman giymezsem çok zorlanabilirim.
  • YANLIŞ: Eğer eşortman almak istersen, mağazaya gidebiliriz.
  • DOĞRU: Beden eğitimi dersinde herkes eşofman giymek zorundaymış.
  • YANLIŞ: Öğlen olmuş, artık haşofmanlarımı terziden alabilirim.

Eşofman Nasıl Yazılır TDK?

Türk Dil Kurumu (TDK), Türk dilinin ehemmiyeti ve geleceği için hiç durmadan çalışma yürütmektedir. Mevcut kelimemiz; Türkçe'nin kendisini, tüm yanlışlardan arındırmak için çalışan TDK'ya göre; ''eşofman'' olarak yazılmalıdır. TDK tarafından, anlamı; ''genellikle spor çalışmalarında giyilen, pamuklu veya sentetik kumaştan, iki parçalı giysi'' olarak ifade edilen kelimenin doğru yazılışı eşofman olacaktır. Kelimenin doğru ve yanlış yazılışları şu şekildedir;

  • DOĞRU: Eşofman
  • YANLIŞ: Eşortman
  • YANLIŞ: Eşhofman
  • YANLIŞ: Haşofman
  • YANLIŞ: Haşortman
  • YANLIŞ: Aşofman

Eşofman TDK

Doğrusu, ''eşofman'' olarak yazılan kelimenin anlamı TDK'ya göre; ''genellikle spor çalışmalarında giyilen, pamuklu veya sentetik kumaştan, iki parçalı giysi'' olarak ifade edilmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eşofman Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Eşofman Mı Eşortman Mı TDK?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA