Ex Aşk Ne Demek, Türkçesi Nedir? Sosyal Medyada Ex Sevgili Ne Anlama Geliyor Ve Kime Denir?

İster günlük konuşma dili olsun, ister sanal dünyada kullanılan kısaltmalar olsun, ex her ikisinde de sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Romantik ilişkiler ile ilgili tanımlamalar arasında ex aşk, en çok bilinenidir. Aşk hayatı çok hareketli olan ve maceradan maceraya koşan bazı kişiler, bu kelimenin ne demek olduğunu bilmiyor ve anlamı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Ex Aşkım Ne Demek?

Bazı insanların, başarısızlıkla sonuçlanan ilişkilerinin ardından toparlanma süreci, diğer kişilere göre çok daha uzun bir zaman alabilir. Ex sevgili veya ex aşk, ikisi de sosyal mecralarda çokça görülen ifadelerdir. Biten bir aşk ilişkisinin ardından, eski sevgili için duyulan özlemi, öfkeyi ve devam eden sevgiyi belirten bir kelimedir. Ex kelimesi, aşk ilişkilerini kapsayan bir kavramdır. Kadın veya erkek fark etmeksizin, her iki cins tarafından kullanılabilir.

Temelde Latince kökenli bir kelime olan ex, eski anlamına gelir. Günümüzde yaygın olan ex aşk ve ex sevgili kelimelerinin Latincede farklı varyasyonları vardır. Bu kelime önce İngilizceye, daha sonra diğer tüm dillere yayılmıştır. Ex'in Latince'de yaygınlaşmaya başlaması Ortaçağ'a kadar uzanır. Daha sonra değişikliğe uğrayarak İtalyancada ve Fransızcada kullanılmaya başlanmıştır.

Ex, temel olarak İngilizcede 'eski' anlamına gelir. Diğer karşılıklarından biri 'dışarı'dır. Aynı zamanda, 'yok' anlamına gelen bir kelimeyi oluşturan bileşenlerden biridir. Açıklandığı üzere ilk olarak Latincede ortaya çıkmıştır. Bu dilde, İngilizcedekinin aksine 'içerde, içeri' manasını da taşımaktadır.

Günümüzde sosyal medyadaki kullanımından farklı olarak Latincede sadece eski veya geçmiş anlamına gelmemektedir. Şimdiki zaman ve geniş zaman ifadelerinde de ex'e rastlanır.

Ex Sevgili Ne Demek?

Bazı kişilerin sevgililerinden ayrılmayı kabul etmeleri haftalar, aylar hatta bazen yıllar alabilir. Eski sevgiliyi unutmak bu kadar zorken, bu durumu en iyi tanımlayan kelime ise 'Ex sevgili'dir.

Birtakım psikolojik ve fiziksel nedenlerden dolayı eski sevgiliyi bırakmak zordur. Çoğu insan hayatında birkaç aşk acısı yaşarken, diğerleri geçmişte onları üzen tek bir ayrılığın etkisinden uzun süre çıkamayabilir.

Her şeyden önce, ilişkinin süresinin, aile ve sosyal sistemler düzeyindeki etkilerinin öncü bir rol oynadığı oldukça açıktır. Eğer ortada çocuk faktörü bulunuyorsa, ayrılığın etkileri daha da büyük olur. Ayrıca çevre veya bazı ortak arkadaşlar, ilişkiyi çıkmaza sokabilen etkiler arasında yer alır.

Üç farklı ayrılık türü olduğu bilinmektedir; ilişkiyi bitiren karşı taraftır, terkedilen kişi sizsinizdir veya karşılıklı anlaşma ile yapılan ayrılıklar vardır. İlk başta sevgiliniz sizi terk ettiğinde, acınızın çok büyük olduğunu ve ondan kurtulmanın çok zor olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu her zaman böyle değildir.

Bir ayrılıktan sonra hissedilen ilk şey, sevilen biri öldüğünde yaşanan duygulara benzerdir. Atlatılması gereken zor zamanlardır. Fakat zor duyguların yoğunluğunda gittikçe kademeli bir düşüş yaşanır.