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Giriş Tarihi: 11.10.2021 10:30

Fert eş anlamlısı nedir? Fert kelimesinin eş anlamlısı

Fert eş anlamlısı nedir? Fert kelimesinin eş anlamlısı

Günlük hayatta en çok kullandığımız kelimelerden biri de fert kelimesidir. Kalıplaşmış kelime grupları arasında da kullanılan fert kelimesi eş anlamlı kelimeler arasındadır. Peki, fert kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Arapça "frd" kökünden gelen bir kelime olan fert; tek, yalnız ve birey anlamlarına gelmektedir. Fert sözcüğünün eş anlamlısı da kendisi gibi sık kullanılan kelimeler arasındadır. İşte fert kelimesinin eş anlamlısı…

FERT KELİMESİNİN ANLAMI

Fert kelimesi Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre "birey" anlamına gelmektedir.

FERT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Fert kelimesi ile farklı yazılsa da aynı anlamı taşıyan kelime bulunmaktadır. Fert eş anlamlısı "birey" kelimesidir. Fert kelimesi yerine birey kelimesi kullanılarak da aynı anlam sağlanmış olmaktadır.

FERT KELİMESİ VE EŞ ANLAMLISI İLE İLGİLİ CÜMLELER

Sen de bu ailenin bir ferdisin.

Ben de bir birey olarak üzerime düşeni yapacağım.

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Fert eş anlamlısı nedir? Fert kelimesinin eş anlamlısı
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