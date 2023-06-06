FETÖ’yü eğitimden temizledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 67'nci hükümetin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu. Ankara Hacı Bayram Üniversitesi rektörü olan Tekin 2013-2018 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak görev yaptı. Eski Milli Eğitim bakanları Nabi Avcı ve İsmet Yılmaz ile çalışan Tekin, terör örgütü FETÖ'nün eğitim camiasından temizlenmesi için en çok uğraşan bürokratlardan biri oldu. FETÖ'nün en güçlü olduğu, genç beyinlerin zehirlendiği kurumlar olan dershanelerin kapatılmasında önemli bir rol oynadı. Meslek liselerinin yeniden güçlendirilmesi için çalıştı. Özel okullara teşvik sistemini hayata geçirdi. 1970 yılında Erzurum'da doğan Tekin, 2007'de Siyaset Bilimi alanında doçent unvanını aldı. 2011'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı olarak atandı, 29 Mayıs 2013 tarihinde ise Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine geldi. 25 Temmuz 2018 tarihinde bu görevinden ayrıldı, 17 Ağustos 2018 tarihinde profesör oldu.