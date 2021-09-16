Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Fikir Eş Anlamlısı – Fikir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Giriş Tarihi: 16.9.2021 14:22 Son Güncelleme: 16.9.2021 14:23

Fikir Eş Anlamlısı – Fikir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Fikir Eş Anlamlısı – Fikir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Dilimize Arapça’dan geçen fikir eş anlamlısı sorgulamaları yapılmaya başlandı. Günlük hayatta sıkça tercih edilen kelimeler arasında yer alması ile bilinirken bu kelimenin eş anlamlısı olan sözcük de bulunmaktadır. Bilindiği üzere; yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcükler eş anlamlı olarak kabul edilmekle birlikte bu tarz sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilmektedirler. Bu kapsamda; fikir eş anlamlısı nedir? Fikir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

Türkçede pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine alternatif sözcükler olarak tercih edilebilirler. Öte yandan cümle içerisinde ya da tek başına kullanıldıklarında anlam kayması yapmadıkları gibi tek başlarına da kullanıldığında anlam ifade etmektedirler. Eş anlamlı kelimeler arasında yer alan bir sözcük de fikir sözcüğüdür. Bu kapsamda; fikir eş anlamlısı nedir? İşte fikir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük!

FİKİR EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Fikir kelimesinin iki tane eş anlamlısı olan sözcük bulunmaktadır. Bunların ilki ve en bilineni "düşünce" kelimesidir. Düşünce kelimesi aynı zamanda fikir demek olduğundan birbirleri yerine kullanılabilirler. Bir diğer fikir eş anlamlısı ise "İde" sözcüğüdür. İde kelimesi de fikir kelimesi yerine kullanılabilir ve anlam bütünlüğünü bozmaz.

TDK'YA GÖRE FİKİR EŞ ANLAMLISI

Türk Dil Kurumu'na göre; fikir eş anlamlısı düşünce ve ide kelimeleri olarak kabul edilmektedir. Bu iki kelime de fikir kelimesi ile eş değer olup aynı cümlede kullanılabilmektedir ve anlam kaybı yaşanmaz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fikir Eş Anlamlısı – Fikir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA