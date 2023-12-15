Fikir Otobüsü, 2023-2024 dönemi için yola çıktı

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin Genç Girişimciler Kurulu işbirliği, Mersin Üniversitesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) desteğiyle yürütülen Fikir Otobüsü Liselerarası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması 2023-2024 dönemi lansmanı gerçekleştirildi. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu Başkanı K. Burçin Köksal, Yönetim Kurulu Üyeleri, öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı lansmanda projenin detayları hakkında bilgi verildi. Detaylı bilgiye ve başvuru formlarına www.mersinarge.mem.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek olup başvurular 29 Şubat gününe kadar gerçekleştirilebilecek.

Lansman sonunda TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu Üyesi Kamuran Öztop moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Mersinli girişimciler Solvaytech Kurucusu Dr. A. Özgür Polat ile EdTech ve CleanTech Kurucusu Umut Oğur, gençlerle deneyimlerini paylaştı. Girişimcilik öykülerini anlatarak girişimcilerin ne tür özelliklere sahip olması gerektiği konusunda ipuçları verdi.

Çakır, "Artık çok daha heyecanlıyız"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Genç Girişimciler Kurulu tarafından hazırlanan Fikir Otobüsü Projesi'nin artık bir Türkiye markası haline geldiğini söyledi. Projeyi ilk günden itibaren desteklediklerini dile getiren Çakır, bu projenin kentin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemine büyük katkı sağladığını, başarılarıyla ülke sınırlarını aşan bir projeye dönüştüğünü belirtti. Ardından projenin bugüne kadar elde ettiği başarılara değinen Çakır, Fikir Otobüsü Projesi'nin 2023 Avrupa Girişimcilik Ödülleri Yarışması'nda 'Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi' kategorisinde, Türkiye birincisi olduğunu, geçen yılın Fikir Otobüsü şampiyonu olan Tarsus Amerikan Koleji ekibinin ise UNİCEF'in düzenlediği Generation Unlimited Challange Yarışması'nda 211 takım ve 800 genç arasında ilk 10 takım arasına girdiğini hatırlattı.

MTSO olarak girişimcilik ve yenilikçilik konusunda yaklaşık 20 yıldır çeşitli alanlarda eğitimler, seminerler düzenlediklerini, çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Çakır, bu çalışmaların başarılı sonuçlarını görmenin büyük motivasyon oluşturduğunu belirtip, "Artık çok daha heyecanlıyız. Gençlerin projelerine, özellikle ödül kazanan projelere baktığımızda, iklim sorunlarından su sorununa, verimlilikten girişimciliğe, tarımdan bilişime ve yazılıma, afet yönetiminden sürdürülebilirlik konusuna kadar tüm konuların, kentimizin ve ülkemizin en önemli sorunları ve vizyon konuları olduğunu görüyoruz. Bu yenilikçi ve girişimci ruhu arttıran çalışmaların içinde olan gençlerin kentimizin ve ülkemizin en önemli sorunlarının çözümü olduğunu görüyor ve daha umutlu hale geliyoruz. Emeği geçenleri bir kez daha kutluyorum" dedi.

Durmuş, "Fikrinizi ortaya koyduğunuz gün başarı hikayesi yazmaya başladınız"

Tutum, Yatırım ve Türk Malı haftasında böyle bir etkinlik düzenlenmesini çok anlamlı bulduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Çünkü yerli ve milli üretimde atağa geçtik. Artık savunma sanayinde, tıpta, uzayda hemen her konuda bilimin bayraktarlığını yapıyoruz. Bu bayraktarlığı sizlerin bize kattığı gayret ve heyecanla yürütüyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin ikinci yüzyılının eğitimin yüzyılı olacağına inandığını vurgulayan Durmuş, "Fikrin yolculuğuna çıkmak üzere bindiğiniz otobüste zaman içinde farklı duraklarda duracaksınız. Ülkemizin gücünü artırmak için daha çok çalışıp gayret göstereceksiniz" diye konuştu.

Proje ile ilgili güzel başarı hikayeleri dinlemekten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Durmuş, "Birinciliklerden üçüncülüklerden bahsedildi. Bunlar elbette önemli ama sizler fikirlerinizi ortaya koyduğunuz gün başarı hikayesi yazmaya başladınız. Böyle bir projede yer alma kararı vermenizle başarınız başladı, nice başarılı adımlarınız olsun" dedi.

Köksal, "Ülke sınırlarını aşan bir proje haline geldi"

TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Burçin Köksal ise Mersin'de 2015'te bölgedeki girişimcilik eko sistemine katkıda bulunma amacıyla başlattıkları Fikir Otobüsünün bugün ülke sınırlarını aşan bir proje haline geldiğini söyledi. Bu yıl da katılacak projelerle başarılı bir dönem geçireceklerine yürekten inandığını kaydeden Köksal, "Fikir Otobüsü'nün oluşumundan bugüne kadar gelen süreçte katkıları olan tüm paydaşlara ve benim için mentör niteliğinde olan TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu Önceki Dönem Başkanımız Dr. Osman Kiper'e teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yeni dönemin hepimize hayırlı olmasını diliyor, arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.