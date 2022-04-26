Fırsat eşitliği için okul ortaklığı

MilliEğitim Bakanı Mahmut Özer öğrenci ve öğretmenlerde eğitim geleneği, proje tecrübeleri, bilgi, deneyim, kurum kültürü ve değer paylaşımının karşılıklı olarak aktarılması amacıyla "Ortak Okul Programı" başlatacaklarını bildirdi. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için okullar arası imkân farklılıklarını minimize etmenin temel hedeflerden biri olduğunu ifade eden Özer "Bu programla okullar arasındaki imkân farklılıklarının azaltılarak fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Programla farklı eğitim tecrübelerine ve kaynaklara sahip okullar, bu tecrübelerini ortak okuluyla paylaşacak. Okullarımızın ortak öğrenme ve öğretme süreçleri planlama, eğitimler düzenleme, ortak sosyal faaliyetler ve projeler gerçekleştirme gibi eğitim- öğretim faaliyetlerini yürütmeleri hedeflenmektedir" bilgisini verdi.Liseleri içine alan program kapsamında okullar bilgi paylaşımı ve ortak çalışmalar yaparak çevrim içi ya da yüz yüze toplantılar ve buluşmalar gerçekleştirecek. Okul ortaklığı programı 4 yıl süreli olacak ve bu sürenin sonunda ortak okullarda değişiklik yapılabilecek.